Sin tiempo estimado para rescate de trabajadores atrapados tras colapso de edificio en San Antonio Abad

Colapsa edificio ubicado sobre la calzada San Antonio Abad, alcaldía Cuauhtémoc de CDMX, el 9 de marzo de 2026.

No hay un tiempo estimado para el rescate de las personas atrapadas entre los escombros del edificio en proceso de demolición que colapsó parcialmente a un costado de la calzada San Antonio Abad, en la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México.

Lo anterior, señaló la secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Myriam Urzúa Venegas, debido a que el retiro de las losas derrumbadas se realiza a mano, pues el uso de maquinaria pesada pondría en riesgo a los trabajadores atrapados.

“El tiempo que sea necesario” , respondió al ser cuestionada sobre un plazo para la remoción de los escombros. “No se puede poner equipo pesado en el lugar porque pensamos que podrían estar los compañeros ahí. Entonces, lo que nos demoremos en sacar, es todo manual”, declaró a la prensa desde la zona del derrumbe.

La funcionaria detalló que, inicialmente, se reportaron cuatro personas atrapadas tras un pase de lista de los 57 trabajadores encargados del derrumbe del inmueble , ubicado sobre la calle Alfredo Chavero, en la colonia Tránsito.

Uno de los trabajadores fue rescatado con múltiples lesiones y posteriormente trasladado al Hospital General Dr. Rubén Leñero, en la alcaldía Miguel Hidalgo.

“Las personas que están desaparecidas es, justamente, por la lista que dio la propia empresa de los 57 trabajadores que tenía en ese momento, eran cuatro los que faltaban, uno de ellos ya fue rescatado y fue enviado al hospital Rubén Leñero, está policontundido", comentó.

Myriam Urzúa descartó riesgo para los tres trabajadores que permanecen atrapados entre los escombros, aunque reconoció lo delicado de los trabajos de búsqueda y rescate, pues, explicó, el edificio presenta daños estructurales derivados de los sismos de 1985 y 2017.

Recordó que el proceso de demolición inició en enero pasado, luego de que a finales de 2025 se solicitó al dueño del inmueble comenzar con los trámites correspondientes para obtener el permiso de la alcaldía Cuauhtémoc.

“ Se le solicitó al dueño que de inmediato pudiera hacer esta demolición , y se había conseguido condiciones administrativas rápidas para que se pudiera hacer esta demolición. Desde noviembre de 2025 habían pedido los permisos a la alcaldía, prácticamente en enero se inició. La parte de atrás de este edificio es la que iba bajando poco a poco hasta el tercer piso; es decir, llevaba poco tiempo”, detalló la titular de Protección Civil.

