SSC arresta a sujeto relacionado con robo a un negocio, en la alcaldía Benito Juárez

Derivado del robo de mercancía a una tienda departamental ubicada en la alcaldía Benito Juárez, efectivos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, en coordinación con los monitoristas del Centro de Comando y Control (C2) Sur, detuvieron a un hombre en posesión de dos mazos y dosis de aparente droga, además recuperaron cinco teléfonos celulares.

Tras un reporte emitido por los operadores del C2 Sur de un robo en proceso en un negocio ubicado el cruce de las avenidas Patriotismo y Puente de La Morena, en la colonia San Pedro de los Pinos, los oficiales se trasladaron inmediato al lugar.

Al llegar al sitio, se entrevistaron con el gerente de la tienda, quien les informó que, momentos antes, cuatro sujetos ingresaron al lugar y con la ayuda de mazos rompieron la vitrina donde se exhiben los aparatos electrónicos, sustrajeron varios teléfonos celulares y enseguida huyeron del sitio.

De inmediato, los uniformados observaron las cámaras de circuito cerrado del establecimiento y observaron a los hombres que huyeron en una camionte color blanco, por ello enseguida, los monitoristas del C2 Sur dieron seguimiento en tiempo real de la trayectoria de los probables implicados e informaron a los policías en campo sus movimientos.

A los pocos minutos ubicaron a la camioneta color blanco cuando circulaba sobre la calzada de Tlalpan, por lo cual, los efectivos la persiguieron e interceptaron a la altura de la calle Correspondencia, de la colonia Álamos donde, en estricto apego al protocolo de actuación policial, le realizaron una revisión preventiva, tras la cual le aseguraron cinco dispositivos telefónicos marcados con las etiquetas de la tienda departamental, dos mazos, un martillo y 30 envoltorios de un vegetal verde y seco con las características de la marihuana.

Por lo anterior, los policías detuvieron al hombre de 40 años de edad, le informaron sus derechos constitucionales y lo pusieron a disposición, junto con el vehículo con placas de circulación del Estado de México y los objetos asegurados, del agente del Ministerio Público, quien integrará la carpeta de investigación correspondiente y determinará su situación legal.

#Importante | Resultado de un cerco virtual realizado por los monitoristas del #C2 Sur y en una oportuna respuesta de mis compañeros de @SSC_CDMX, en @BJAlcaldia fue detenido Gustavo Adolfo "N", presunto participante en el robo de una tienda departamental localizada en la avenida… pic.twitter.com/DrmpXoe0W7 — Pablo Vázquez Camacho (@PabloVazC) March 13, 2026

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FGR