SSC-CDMX investiga a policías por mover taxi con dos personas asesinadas de Azcapotzalco a Naucalpan

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) informó que inició una investigación interna luego de detectar que dos elementos suyos desplazaron un taxi con dos personas asesinadas desde la alcaldía Azcapotzalco hacia los límites con el municipio de Naucalpan, Estado de México.

De acuerdo con una tarjeta informativa de la dependencia, personal de la Dirección General de Asuntos Internos identificó que los uniformados empujaron el vehículo algunos metros, de forma que lo trasladaron desde territorio capitalino hasta la zona limítrofe con el municipio mexiquense.

Ante estos hechos, la corporación capitalina señaló que se abrió una carpeta de investigación administrativa y se notificó a la Fiscalía General de Justicia (FGJ) para que realice las indagatorias correspondientes tanto por el homicidio de las víctimas como por la posible alteración de la escena del crimen.

Mientras se desarrollan las investigaciones, la dependencia adelantó que los policías directamente involucrados y los mandos responsables de su supervisión serán cesados del cargo .

La Secretaría de Seguridad Ciudadana no tolerará conductas o prácticas contrarias a los principios, normas y códigos que nos rigen como institución Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México



Finalmente, la dependencia sostuvo que no se permitirá la corrupción ni acciones que vulneren a la ciudadanía, y reiteró que las autoridades correspondientes continuarán con las indagatorias para esclarecer el homicidio registrado en la capital del país.

