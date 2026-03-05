SSC arresta a cuatro delincuentes señalados de extorsión calificada y agravada

En el marco de la estrategia de Combate al delito de extorsión, instruida por la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, así como derivado del seguimiento a trabajos de investigación de gabinete y campo, personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), en coordinación con agentes de la Fiscalía General de Justicia (FGJ), ambas de la Ciudad de México, en dos acciones distintas, ejecutaron cuatro órdenes de aprehensión por el delito de Extorsión Calificada y Agravada, en contra de cuatro hombres.

El primer caso se llevó a cabo en la alcaldía Gustavo A. Madero, donde los oficiales realizaron trabajos de investigación en atención a una denuncia ciudadana presentada en enero de 2026, por un grupo de sujetos que exigían dinero en efectivo a los conductores de unidades de transporte público, a cambio de permitirles operar sus rutas y no causarles daño.

Al obtener los datos de prueba suficientes, un Juez de Control del Sistema Procesal Penal Acusatorio libró la Orden de Aprehensión por el delito de Extorsión Calificada, la cual se ejecutó en la calle Jaime Nunó, en la colonia Guadalupe Chalma, donde fue detenido Osvaldo “N”.

En la segunda acción, los mandamientos judiciales derivaron de la denuncia de un ciudadano en contra de tres personas que le exigían diversas sumas de dinero desde el año 2024 para no atentar contra su vida y la de su familia, por lo que se inició la carpeta de investigación y se realizaron diversas acciones de inteligencia.

Al tener datos de prueba sólidos y suficientes, un agente del Ministerio Público solicitó y obtuvo de un Juez de Control del Sistema Procesal Acusatorio, tres Órdenes de Aprehensión por el delito de Extorsión Agravada.

Por ello, los uniformados dieron cumplimiento a los mandamientos judiciales en diferentes puntos, donde previamente realizaron vigilancias fijas y móviles; el primero se llevó a cabo en un predio ubicado en la calle Marte, de la colonia El Cuernito, en la alcaldía Álvaro Obregón, donde detuvieron a Alejandro “N” y aseguraron 10 tarjetas bancarias de diferentes instituciones crediticias, una tarjeta de circulación y dos teléfonos celulares.

La segunda Orden de aprehensión se registró en la calle Cerrada 20 de Agosto, en la colonia San Francisco Culhuacán de la Magdalena, en la alcaldía Coyoacán, donde detuvieron a Gibran “N”; y el último mandamiento lo realizaron en la calle San Miguel, en la colonia Santa Catarina Ayotzingo, en el Estado de México, donde fue detenido Margarito “N”.

A los detenidos, los policías les leyeron sus derechos constitucionales y los trasladaron la autoridad que los requiere, en diferentes centros penitenciarios de la Ciudad de México.

La SSC trabaja todos los días para garantizar que la Ciudad de México sea un lugar en el que la extorsión no tenga cabida e invita a la ciudadanía a que aporte información y sume esfuerzos para el combate a este delito, a través de llamadas al 089 o en la línea directa 55 5036 3301.

