SSC detuvo a 24 presuntos extorsionadores en CDMX en enero: ‘Hacemos frente a este delito’

Autoridades de la Ciudad de México detuvieron, a lo largo de los 31 días de enero, a 24 presuntos delincuentes vinculados con la extorsión, con lo cual, enfatizaron, “hacemos frente a este delito”.

Así lo informó Pablo Vázquez, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX), quien informó que la detención de los 24 presuntos extorsionadores es resultado de la estrategia de seguridad impulsada por el Gabinete federal de seguridad en colaboración con el Gobierno capitalino, encabezado por Clara Brugada.

Vázquez Camacho puntualizó que las detenciones ocurrieron en las alcaldías Álvaro Obregón, Cuauhtémoc, Benito Juárez, Tlalpan, Iztapalapa y Venustiano Carranza.

Enfatizó que en estas acciones participan elementos de los distintos sectores, de la Subsecretaría de Inteligencia, Policía Auxiliar (PA) y Policía Bancaria e Industrial (PBI). Destacó que estas corporaciones trabajan de forma coordinada para llevar a cabo las detenciones.

18 de los 24 detenidos en enero por la SSC-CDMX. ı Foto: SSC-CDMX

En el mismo sentido, el titular de la SSC-CDMX pidió a la ciudadanía continuar con la denuncia del delito de extorsión. Además, remarcó que elementos de seguridad continúan con recorridos en negocios, locales y restaurantes para informar a los propietarios cómo actuar en caso de ser víctimas del mismo.

Juntas y juntos, ciudadanía y gobierno hacemos frente todos los días a este delito y, a través de la denuncia, detener a quienes lo cometen Pablo Vázquez Camacho, titular de la SSC-CDMX



Detienen a 3 en Venustiano Carranza, uno en Cuauhtémoc y 2 mujeres en Iztapalapa

A través de un comunicado, la SSC-CDMX detalló algunas de las detenciones más relevantes contra la extorsión registradas en enero.

Así, destacó que el día 9 de enero fueron detenidos tres sujetos en la alcaldía Venustiano Carranza, quienes habrían despojado a un ciudadano de más de 56 mil pesos en probable comisión del delito de extorsión.

A los detenidos se les han decomisado armas, droga y dinero en efectivo. ı Foto: SSC-CDMX

De manera similar, se detuvo a otra persona en la colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc, por presuntamente privar de su libertad a un ciudadano al interior de un hotel y exigirle dinero para su liberación.

Finalmente, en la colonia Santa Martha Acatitla, alcaldía Iztapalapa, se detuvo a dos mujeres por su presunta participación en el delito de extorsión agravada continua.

A todos los probables responsables, se les realizaron revisiones preventivas en apego con el protocolo de actuación policial, les leyeron sus derechos constitucionales y los pusieron a disposición de los agentes del Ministerio Público correspondiente, quienes determinarán sus situaciones legales SSC-CDMX



