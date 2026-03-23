Denuncian un impacto hídrico por el Mundial

Dos personas participan en una de las retas de futbol Anti-FIFA, ayer, en Tlalpan.

En el marco del Día Mundial del Agua, este domingo se dio una de las “Retas Anti-FIFA”, una manifestación pacífica en la que, mediante el futbol, el arte y la cumbia, vecinas y vecinos de pueblos originarios de Tlalpan y Coyoacán denunciaron los impactos hídricos por el Mundial, así como la presunta criminalización de las protestas en contra del megaevento deportivo.

Frente al Estadio Banorte, mejor conocido como Estadio Azteca y sede del partido inaugural del Mundial el 11 de junio entre las selecciones de México y Sudáfrica, los colectivos vecinales cerraron la Calzada de Tlalpan para jugar algunas partidas de futbol.

El Dato: El Gobierno destacó la semana pasada la rehabilitación de siete pozos de agua que permiten más horas del suministro de líquido en zonas aledañas al Estadio Banorte.

Durante esta jornada de protesta, los inconformes también llevaron a cabo intervenciones artísticas en la zona bajo consignas como “aguas para todos, no para el Mundial”, “no es Mundial social, es saqueo de agua”, y “la FIFA roba y despoja, ¡organízate!”.

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Las y los manifestantes denunciaron que al comenzar a intervenir artísticamente una serie de anuncios de refrescos, las autoridades capitalinas borraron cada una en menos de 24 horas.

Natalia Lara, integrante de la Asamblea Vecinal Contra Megaconstrucciones en Tlalpan y Coyoacán (AVCMTC), organización que ha advertido de los impactos hídricos del Mundial 2026, consideró que esto ha formado parte de una criminalización de las protestas contra el megaevento.

1.3 millones de litros de agua pluvial se recuperan con el Jardín de Lluvia

“Hoy nos pidieron que no realizáramos esta intervención, porque ya se están atendiendo nuestras demandas. Están pintando murales y poniendo drenaje; pero no se resuelve aún ni el acceso al agua ni el acceso a vivienda que demandamos. Además tenemos todavía problemáticas de movilidad y contaminación.

“Nuestras manifestaciones son pacíficas y lo que vemos es que nuestra protesta es incómoda, pero no es vandalismo como las autoridades lo quieren vender. Esperamos que se pongan a trabajar en nuestras demandas”, explicó.

Asimismo, la AVCMTC también ha señalado a las autoridades, al menos, una decena de supuestos casos de corrupción inmobiliaria en zonas cercanas al Estadio Banorte, así como de afectaciones hídricas que ya está generando el Mundial en la zona.

80 días restan para que se lleve a cabo el partido inaugural del Mundial

“El agua cada vez escasea más en Santa Úrsula Coapa, que se da por tandeo. Los periodos de acceso al agua son más cortos, al grado de llegarnos tres veces por semana, por las madrugadas o cuando estamos en el trabajo, lo que dificulta almacenar el agua”, apuntó Natalia Lara en la manifestación.

La protesta se da luego de que el pasado 19 de marzo el Gobierno de la Ciudad de México inauguró el Jardín de Lluvia, a un costado del Estadio Banorte, con el cual garantizó la captación, regulación y filtración de un millón 300 mil litros de agua pluvial diarios para así enfrentar la escasez y atender la problemática de las inundaciones en tiempo de chubascos en Coyoacán.

De acuerdo con las autoridades locales, este espacio, que ya fue puesto a prueba con las recientes lluvias, permitirá beneficiar a cerca de 40 mil capitalinos.

Los manifestantes denunciaron también una supuesta privatización de pozos de agua por parte de empresas y consideraron que faltan acciones de las autoridades capitalinas para combatir la especulación inmobiliaria.