Aún en negociación adopción de casi mil perros del Refugio Franciscano

Deportivo Los Galeanos 10, uno de los tres albergues temporales para los perros rescatados

La adopción de los 824 perros del Refugio Franciscano, traslados de este inmueble el 7 de enero de 2025 tras denuncias por maltrato animal, sigue bajo negociación con la asociación civil, indicó la secretaría de medio ambiente capitalina, Julia Alvarez Icaza.

En conferencia de prensa para actualizar sobre el caso del Refugio Franciscano, donde fueron trasladados 858 perros (de los cuales han muerto 34) a instancias de gobierno, la funcionaria indicó que, por el momento, no se contempla la adopción de los canes, tras amparos promovidos por la AC.

▶ #Video | Nadine Gasman, secretaria de Salud de la CDMX, informó que han fallecido 34 perros del Refugio Franciscano bajo cuidado del gobierno capitalino, fueron trasladados en enero de 2025



📹: Ivan Ortiz @ivanortizm9 pic.twitter.com/W4msolzI1w — La Razón de México (@LaRazon_mx) March 26, 2026

El 22 de enero, Állvarez Icaza anunció que, en las próximas semanas, sería publicado un micrositio para transparentar la información sobre los perros del Refugio Franciscano.

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Asimismo, aseveró que, una vez que los perros estén recuperados con dicha plataforma “podremos integrarlos a un proceso de adopción”. Dos meses después, la secretaria indicó que la Agencia Digital de Innovación Pública (Adip) ya construyó la plataforma y está lista para su consulta.

“Ya está prácticamente terminada. En muy breve periodo de tiempo la daremos a conocer. Ahí podrán ustedes ver cómo va el estado de salud de los perros, en dónde está cada uno de ellos y, cuando sea el momento procesal oportuno, la plataforma podrá pensarse para la adopción de estos perritos.

Por el momento no estaríamos hablando de adopción inmediata. Se está trabajando en un protocolo conjunto y se está compartiendo información respecto a cómo sería el mecanismo de adopción”, indicó Julia Alvarez.

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MSL