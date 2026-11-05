Bloqueos y manifestaciones HOY 5 de noviembre: ¿Qué calles están cerradas por marchas?

Este jueves 5 de noviembre, la circulación en la Ciudad de México se verá afectada por diversas movilizaciones sociales. Una serie de marchas, bloqueos y concentraciones se han convocado en las principales calles de la capital del país, por lo que las autoridades recomiendan a los automovilistas anticipar su salida.
A diario, diferentes sectores de la población realizan protestas en vialidades importantes de la capital que provocan severas afectaciones viales y alteran la movilidad de los habitantes. Para evitar contratiempos, es fundamental conocer cuáles son los puntos críticos y los horarios previstos para las movilizaciones de hoy.
Si tienes que salir, en La Razón te compartimos el reporte detallado de cuáles son las marchas, bloqueos y concentraciones previstas para hoy en las distintas alcaldías de la CDMX.
Metro CDMX HOY 5 de noviembre: Estas son las líneas con marcha lenta
Manifestaciones y bloqueos en CDMX hoy:
Si vas a salir, toma tus precauciones. Aunque las autoridades de la CDMX prevén solo una marcha para este jueves 5 de noviembre, la circulación y el tráfico se verán afectados por algunas concentraciones programadas.
A continuación, te compartimos los horarios y ubicaciones para que busques alternativas viales.
Ubicaciones de las concentraciones en CDMX
- Vulvas rebeldes: Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México Digna Ochoa y Plácido No. 56, Col. Doctores, Alc. Cuauhtémoc, desde las 11:00
- Liberación animal MX: Suprema Corte de Justicia de la Nación Av. José María Pino Suárez No. 2, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc, desde las 07:00
- Trabajadores pensionados y jubilados del IPN: de Eje Central Lázaro Cárdenas y Av. Juárez, Col. Centro, Alc. Cuauhtémoc con dirección a Casco de Santo Tomás Manuel Carpio y Circuito Interior, Col. Agricultura, Alc. Miguel Hidalgo y a Biblioteca Nacional de Ciencia y Tecnología “Víctor Bravo Ahuja“, del Instituto Politécnico Nacional Av. Instituto Politécnico Nacional y Av. Wilfrido Massieu, Col. Lindavista, Alc. Gustavo A. Madero, desde las 08:00
- Refugio franciscano: Refugio Franciscano, A.C. Carr. México -Toluca Km. 17.5, Col. Lomas de Vista Hermosa, Alc. Cuajimalpa, desde las 11:30
- Colectivo “Callejearte”: Cineteca Nacional Av. México Coyoacán No. 389, Col. Xoco, Alc. Benito Juárez, desde las 13:00
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LMCT