Bloqueos y manifestaciones HOY 5 de noviembre: ¿Qué calles están cerradas por marchas?

Aspecto de una manifestación en defensa del agua mexicana, en CDMX.

Este jueves 5 de noviembre, la circulación en la Ciudad de México se verá afectada por diversas movilizaciones sociales. Una serie de marchas, bloqueos y concentraciones se han convocado en las principales calles de la capital del país, por lo que las autoridades recomiendan a los automovilistas anticipar su salida.

A diario, diferentes sectores de la población realizan protestas en vialidades importantes de la capital que provocan severas afectaciones viales y alteran la movilidad de los habitantes. Para evitar contratiempos, es fundamental conocer cuáles son los puntos críticos y los horarios previstos para las movilizaciones de hoy.

Si tienes que salir, en La Razón te compartimos el reporte detallado de cuáles son las marchas, bloqueos y concentraciones previstas para hoy en las distintas alcaldías de la CDMX.

Bloqueo de estudiantes de la Escuela Rural de Tetela Puebla sobre Avenida Eje Central al cruce con Avenida Juárez, en días pasados ı Foto: Cuartoscuro

Manifestaciones y bloqueos en CDMX hoy:

Si vas a salir, toma tus precauciones. Aunque las autoridades de la CDMX prevén solo una marcha para este jueves 5 de noviembre, la circulación y el tráfico se verán afectados por algunas concentraciones programadas.

A continuación, te compartimos los horarios y ubicaciones para que busques alternativas viales.

Ubicaciones de las concentraciones en CDMX

Vulvas rebeldes: Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México Digna Ochoa y Plácido No. 56, Col. Doctores, Alc. Cuauhtémoc, desde las 11:00

Liberación animal MX: Suprema Corte de Justicia de la Nación Av. José María Pino Suárez No. 2, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc, desde las 07:00

Trabajadores pensionados y jubilados del IPN: de Eje Central Lázaro Cárdenas y Av. Juárez, Col. Centro, Alc. Cuauhtémoc con dirección a Casco de Santo Tomás Manuel Carpio y Circuito Interior, Col. Agricultura, Alc. Miguel Hidalgo y a Biblioteca Nacional de Ciencia y Tecnología “Víctor Bravo Ahuja“, del Instituto Politécnico Nacional Av. Instituto Politécnico Nacional y Av. Wilfrido Massieu, Col. Lindavista, Alc. Gustavo A. Madero, desde las 08:00

Refugio franciscano: Refugio Franciscano, A.C. Carr. México -Toluca Km. 17.5, Col. Lomas de Vista Hermosa, Alc. Cuajimalpa, desde las 11:30

Colectivo “Callejearte”: Cineteca Nacional Av. México Coyoacán No. 389, Col. Xoco, Alc. Benito Juárez, desde las 13:00

#CiudadSegura | 📱 Consulta las movilizaciones programadas para este Jueves 5 de Noviembre, en la #CiudadDeMéxico.



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