Metro CDMX HOY 5 de noviembre: Estas son las líneas con marcha lenta

Este es el tiempo de espera en el Metro de la CDMX

Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México informaron a través de sus redes sociales que el servicio inició con retrasos y aglomeraciones este jueves 5 de noviembre.

Por su parte el Metro informó al respecto de las líneas en las que se presentan afectaciones o alta afluencia, por lo que los usuarios pueden planear su viaje con mayor anticipación.

#MetroAlMomento: Las Líneas 1, 4, 5, 6, 8, 9, 12 y B presentan buen avance de trenes desde las terminales y una afluencia controlada. Recuerda que las condiciones del servicio pueden cambiar.



En las Líneas 2, 3, 7 y A se registra alta afluencia, lo que puede generar mayores… pic.twitter.com/7G0HKUvkyI — MetroCDMX (@MetroCDMX) November 5, 2026

¿Qué líneas presentan retrasos?

Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro reportan diversas afectaciones, como retrasos, aglomeraciones y trenes que tardan cierto tiempo en salir. Estos son algunos de los reportes que comparten:

Línea B

La línea B que corre desde Ciudad Azteca a Buenavista reporta un retraso en el servicio y gran flujo de gente en la línea. Los usuarios reportan a través de redes sociales un lento avance:

“La LB está totalmente detenida, NO hay ni avance”

“Línea B lentísima, de Ecatepec a Deportivo van 35 casi 40 minutos...”

“Línea B quedándose por estación de 1 a 3 minutos o entre estaciones. Hay poca afluencia (dirección Buenavista)”

“Línea b dirección Buenavista retrasando el avance de los demás trenes parados en estación Nezahualcóyotl”

Buen día. Se agiliza la circulación y la salida de los trenes desde las terminales en la Línea B. Se envían unidades vacías a las estaciones con mayor demanda. Permite el libre cierre de puertas, así como descender del vagón antes de ingresar. — MetroCDMX (@MetroCDMX) November 5, 2026

Línea 7

La línea 7 del Metro de la Ciudad de México que corre desde El Rosario a Barranca del Muerto presenta un retraso en el servicio. Los usuarios reportan lo siguiente:

“Línea 7, alta afluencia y el tren está lentísimo, dos estaciones en 15 minutos”

“Línea 7 sin salidas de tren durante 18 minutos”

“Línea 7 San Joaquín convoy detenido por completo dirección Barranca”

“Línea 7 en casi media hora solo 2 trenes”

Otras líneas con retraso

De acuerdo con el Metro de la CDMX, algunas líneas presentan alguna afectación ya sea retraso de servicio o bien alta afluencia en algunas de sus estaciones. De acuerdo con reportes de usuarios algunas líneas con servicio lento son:

Línea A

Línea 12

Línea 2

Línea 8

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LMCT