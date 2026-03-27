Cae Erick ‘N’, líder de grupo delictivo ‘Los Besucones’, acusado de al menos 4 homicidios

Autoridades capitalinas detuvieron a Erick “N”, alias “La Besucona”, líder del grupo delictivo “Los Besucones” con presencia en la alcaldía Iztapalapa, sobre quien pesa una acusación por su presunta participación en al menos cuatro homicidios ocurridos entre 2024 y 2025.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) informó que a Erick “N”, quien fue detenido tras una persecución en las calles de la alcaldía Coyoacán, se le aseguraron varias dosis de droga y cartuchos útiles, así como un vehículo sin placas en el que viajaba.

Según un comunicado de la SSC-CDMX, la persecución ocurrió después de que oficiales realizaran un patrullaje de seguridad sobre la avenida Tlalpan, a la altura de la colonia Country Club, alcaldía Coyoacán, cuando notaron la presencia de un vehículo sin placas de circulación.

Decomisan vehículo sin placas donde viajaba Erick "N". ı Foto: SSC-CDMX

A bordo, notaron la presencia de un conductor que fumaba un cigarrillo que expedía un olor similar a la marihuana, por lo que los oficiales le marcaron el alto, a lo que el conductor se negó.

Así, inició una persecución que culminó con la intercepción del conductor a la altura de la colonia Mártires Irlandeses, en la misma colonia.

Al conductor le fue realizada una revisión preventiva conforme a los protocolos, en la que fueron halladas 23 bolsitas con cierre hermético que contenían una sustancia sólida transparente similar al crystal y 10 cartuchos útiles.

Decomisan dosis de aparente droga durante detención. ı Foto: SSC-CDMX

El hombre de 33 años fue puesto a disposición de las autoridades. Después de un cruce de información, se acreditó que se trataba de Erick “N”, alias “El Besucón”, líder de la célula criminal “Los Besucones”.

De acuerdo con la SSC-CDMX, Erick “N” está probablemente relacionado con un homicidio ocurrido el 22 de diciembre de 2025 en la colonia Lomas de San Lorenzo de la alcaldía Iztapalapa.

#Importante | Resultado de trabajos de investigación y tras una persecución en @AlcaldiaCoy, compañeros de @SSC_CDMX detuvieron a Erick "N", objetivo prioritario identificado como líder de una célula delictiva que opera en @Alc_Iztapalapa dedicados a la venta y distribución de… pic.twitter.com/OCXMgTaguM — Pablo Vázquez Camacho (@PabloVazC) March 27, 2026

También, Erick “N” estaría vinculado con al menos otros tres eventos de homicidio relacionados con disputas por la venta de narcóticos contra otras células que operan en la misma demarcación, entre ellas el grupo “Los Malportados”.

Asimismo, durante la indagatoria se pudo saber que registra dos ingresos al Sistema Penitenciario por portación de arma de fuego, fabricación e importación de objetos aptos para agredir en el año 2022 y por robo a transeúnte con violencia en el 2012.

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