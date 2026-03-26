Realizan cateo de bodegas en Tepito para incautar piratería | VIDEO

El operativo se realizó pasado el mediodía de este jueves.

Autoridades de la Ciudad de México en coordinación con fuerzas federales realizaron el cateo de bodegas y el aseguramiento de mercancía pirata en la zona de Tepito.

Por instrucciones del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), las fuerzas capitalinas y federales montaron el operativo en Tepito para decomisar cientos de playeras deportivas pirata distribuidas en varios locales de la calle Aztecas.

La acción fue calificada por las autoridades como un golpe fuerte a la piratería.

Se reportó que varios locales del número 46 de la calle Aztecas, dedicados a la distribución de playeras deportivas, fueron cateados, donde se encontraban decenas de bolsas negras que fueron decomisadas.

Playeras de las selecciones como Inglaterra, Senegal, Alemania, España, así como Francia, Italia, incluso, la nueva edición de México y muchas más se apreciaban aún en aparadores, aunque estas fueron quitadas.

“Qué bueno que lo están haciendo ahorita que no hay tanto problema, porque después llega nuevamente el buen golpe de mercancía“, le decía un sujeto a otro que estaban a escasos metros de los escudos que portan los elementos de la Policía Metropolitana.

A una mujer, posible propietaria de uno de los comercios, se le aprecian lágrimas al ver cómo autoridades sacaban la mercancía.

El apoyo para este gran dispositivo lo brindó el personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) en coordinación con la Secretaría de Marina.

“Llevamos ya 15 locales y 4 bodegas qué estamos revisando donde encontramos piezas de distintas marcas Adidas, Umbro, Nike, entre otras y el objetivo es asegurar los productos piratas que afectan a la economía nacional.

“Vamos a proceder a realizar hacer el aseguramiento de forma masiva, pues esto afecta a los empresarios mexicanos que pagan impuestos y por supuesto nosotros vamos a cumplir con las asignaciones qué tenemos”, afirmó Santiago Nieto Castillo, director general del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

El funcionario agregó que cómo la falta por tener mercancía pirata es administrativa y no penal, no se detuvieron personas.

El operativo realizado en el corredor comercial de Tepito generó que el Eje 1 Norte se encuentre cerrado a la circulación.

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FGR