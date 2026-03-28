Vigilarán 10 mil policías de CDMX en Semana Santa

Para el periodo vacacional de Semana Santa, la Ciudad de México será resguardada por 10 mil elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

Este viernes, la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, y el secretario de Seguridad, Pablo Vázquez, dieron el banderazo de salida al dispositivo de seguridad que se activará a partir de este viernes 27 de marzo y hasta el 12 de abril.

Desde el evento, realizado en los límites entre la capital y el Estado de México, en la alcaldía Gustavo A. Madero, Brugada estimó que para estos próximos días se estarán recibiendo alrededor de medio millón de visitantes.

TE RECOMENDAMOS: Cuatro años después Natalia Lane enfrenta la última audiencia contra su presunto agresor entre tensión y respaldo comunitario

El Dato: Clara Brugada Molina informó que instalarán pantallas gigantes en el Zócalo para ver el partido entre México y Portugal, por lo que estará activo el despliegue policial.

Para el resguardo de los turistas y habitantes se dispondrá de 10 mil 800 elementos policiales, así como 743 vehículos, 15 motocicletas, cinco grúas, 10 ambulancias y 10 moto ambulancias.

El despliegue se contempla en los accesos carreteros, zonas de alta afluencia, espacios turísticos, religiosos, así como el transporte público.

Asimismo, habrá presencia del personal de seguridad en los centros comerciales, bancarios y de transporte.

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada, y el secretario de Seguridad capitalino, Pablo Vázquez, ayer, al presentar el operativo. ı Foto: Especial

Entre estas acciones destaca el operativo que se ordenó específicamente para el mercado de La Viga, a donde miles de capitalinos acuden a comprar alimentos de origen marino, por la pascua.

Ahondó en que este plan fue coordinado en el Gabinete para la Construcción de Paz de la CDMX, que sesiona diariamente.

La mandataria capitalina también dijo que se mantendrá activo el programa Conduce sin alcohol, que se enfocará en las zonas turísticas.

“Sabemos que la ciudad tiene espacios turísticos o de alta concentración durante esta semana, celebraciones comunitarias que hay que cuidar, así que lo haremos”, afirmó Brugada Molina.

Realizó un llamado a la población y visitantes para que se conduzcan con responsabilidad en las reuniones de estas fechas: “Hago un llamado a que disfrutemos la Semana Santa con responsabilidad que, si tenemos situaciones de convivencia, bienvenidas, pero que no afecten a su familia o a la comunidad. Así que un llamado de responsabilidad de convivencia”.

El secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, subrayó que el objetivo es garantizar la integridad física y patrimonial de la población.

Brugada Molina informó que en el transcurso de este fin de semana se desplegarán equipos de seguridad en el primer cuadro del Centro Histórico para la instalación de las pantallas en donde se transmitirá el partido que la Selección Mexicana jugará contra Portugal.

La titular de la Fiscalía General de Justicia capitalina (FGJ), Bertha Alcalde Luján, comentó que habrá operación continua durante todas las vacaciones para recibir las denuncias y atender a las víctimas con la inmediatez necesaria, ante cualquier incidente que se registre.

Además de las instancias locales, se contará con la participación de la Secretaría de Defensa Nacional (Defensa), de Marina (Semar) y la Guardia Nacional (GN).

En el marco del inicio de las vacaciones por Semana Santa, también hubo protestas de parte de habitantes de la alcaldía Tlalpan, que bloquearon la autopista México-Cuernavaca, en ambos sentidos, para exigir el abasto de agua potable.

La obstrucción a los vehículos se extendió por más de tres horas, lo que provocó que algunas personas descendieran del transporte y caminaran sobre la autopista rumbo a otros puntos para continuar con su destino o para volver a sus hogares.