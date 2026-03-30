Diputada morenista Judith Vanegas Tapia denuncia ‘campaña negra’ en la alcaldía Milpa Alta

La exalcaldesa de Milpa Alta y ahora diputada local de Morena en la Ciudad de México, Judith Vanegas Tapia, informó que presentó una denuncia ante la Fiscalía de Delitos Electorales por una presunta violencia política en razón de género debido a una campaña en su contra en esa demarcación.

En conferencia, la funcionaria manifestó que en la alcaldía han circulado supuestos periódicos de un diario llamado Brújula del Sur en las calles de la alcaldía, que gobierna ahora el también morenista José Octavio Rivero Villaseñor, con información falsa sobre la pasada administración .

“Estos ataques que hemos estado recibiendo no son casualidad y se han dado, porque hemos trabajado y hay buenos resultados. (...) Presenté ya la denuncia contra quien resulte responsable ante la Fiscalía de Delitos Electorales, para que lleve a cabo esta investigación minuciosa y definan y decidan qué son los pasos por seguir, porque acudiremos también a otras instancias”, expresó.

De acuerdo con la morenista, entre la información falsa difundida está que el Gimnasio G-1 de Villa Milpa Alta, el Foro Cultural Calmecac y las clínicas de Emociones y la de Rehabilitación no están en funciones ni terminadas. Ella afirmó que sí se terminaron en su gobierno y operan.

Al ser cuestionada por medios de información si la campaña en su contra puede venir de dentro de Morena para hacer frente a sus aspiraciones para regresar a gobernar la alcaldía, Vanegas Tapia evitó señalar a alguien o a determinado grupo dijo que confía en las autoridades.

“Acudimos a las instancias correspondientes, como es la Fiscalía. Tenemos confianza en nuestras instituciones y lo único que puedo decir es que sí ha de ser alguien que debe tener un recurso muy importante para llevar a cabo estas impresiones, porque en los 12 pueblos regaron la propaganda y también tuvieron la capacidad de tener gente para meter casa por casa y negocio por negocio”, mencionó.

Posteriormente, la diputada informó que había acudido a presentar la denuncia y, a través de un video grabado afuera de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, afirmó que “ninguna mujer debe sufrir violencia política por razón de género”.

“No vamos a permitir la desinformación ni la violencia. Creemos en la legalidad y en que las cosas se deben hacer con transparencia y de cara a la ciudadanía”, escribió en su publicación en Facebook.

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cehr