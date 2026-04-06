Sólo 7 mil personas participaron en foros de Morena para el Plan General de Desarrollo

Morena en Congreso de CDMX llama a otras bancadas a replicar ejercicio.

La bancada de Morena en el Congreso de la Ciudad de México informó que poco más de 7 mil personas participaron en los foros presenciales organizados como parte del proceso de consulta para la construcción del Plan General de Desarrollo (PGD), cuyos resultados fueron entregados al Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México.

La cifra contrasta con los más de 9.2 millones de habitantes de la capital, en un ejercicio que, aunque fue presentado como amplio por la bancada guinda, se sustentó en la realización de más de 30 foros sectoriales y territoriales.

Durante el acto, la coordinadora del grupo parlamentario, Xóchitl Bravo Espinosa, defendió el alcance de la consulta al asegurar que, si bien la participación directa fue de miles, el proceso ha llegado a más personas, sustentó que alrededor de 300 mil personas han sido alcanzadas por estos ejercicios y cerca de 700 mil tienen conocimiento del Plan.

“No ha sido nula. Más allá de la cantidad, es la calidad de las aportaciones que se están recibiendo ”, afirmó.

En este contexto, la legisladora morenista llamó a otras fuerzas políticas a replicar el ejercicio para ampliar la base de opiniones ciudadanas.

“Aprovechamos para invitar a los los demás grupos parlamentarios a que puedan traer también a este instituto, pues la propuesta de los foros y lo que recogieron en cada una y en cada uno de ellos. Sería muy interesante contrastar las opiniones diversas”, afirmó.

Bravo Espinosa sostuvo que el Plan General, que definirá el uso de suelo, el presupuesto y las políticas públicas de la ciudad durante los próximos 20 años, debe construirse con una pluralidad de visiones y no sólo desde un espacio político.

De acuerdo con lo presentado, en los foros participaron comerciantes, cámaras empresariales, comunidades de diversidad sexual, comités vecinales y especialistas, de donde se obtuvieron mil 257 opiniones sistematizadas.

Entre los temas más recurrentes destacan democracia, seguridad, movilidad, espacio público y gobierno de las alcaldías.

Por su parte, la titular del Instituto, Patricia Ramírez Kuri, calificó el ejercicio como “inédito”, mientras que legisladores adelantaron que el proceso continuará en el Congreso con parlamento abierto y la posible entrega de una segunda memoria antes del 10 de abril.

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cehr