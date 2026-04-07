Marchas y bloqueos en CDMX HOY 7 de abril: ¿Qué manifestaciones hay y qué calles están cerradas?

La Ciudad de México es el centro político y cultural del país, pero también es el punto donde se concentran las manifestaciones. Marchas, bloqueos y concentraciones son parte de la vida cotidiana de los capitalinos, por lo que, quienes viven en la Ciudad, deben preverse ante cierres y afectaciones viales.
Hay marchas que se repiten año con año y convocan a miles de personas; entre ellas: la del 8 de marzo (8M), la del 25 de noviembre (25N) y la de colectivos por la verdad en Ayotzinapa. No obstante, día con día se registran marchas más pequeñas, que pese a su menor convocatoria provocan afectaciones en la movilidad cotidiana de los capitalinos.
Este martes 7 de abril no es la excepción, y una serie de manifestaciones se han convocado en las calles de la Ciudad de México. Estas son las marchas, bloqueos y concentraciones previstas para hoy.
Marchas y bloqueos en CDMX HOY: ¿Cuáles son las manifestaciones de este día?
De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, para este martes 7 de abril no se prevén marchas, pero sí ocho concentraciones, incluyendo las que forman parte del mega bloqueo de transportistas.
Marchas
- Comité Nacional para la Defensa y Conservación del Pueblo Indígena de Santa María Chimalapa, Oaxaca: En Cuauhtémoc, desde las 11:00. Ruta: De las Oficinas Centrales del INPI (Av. Insurgentes Sur No. 552, Col. Roma Sur) con destino al Tribunal Superior Agrario (Av. Insurgentes Sur No. 838, Col. Nápoles).
Concentraciones
- Colectivo “Hasta Encontrarlos” CDMX: En Cuauhtémoc, Estación “Chabacano” Líneas 2, 8 y 9 del Metro (Calz. San Antonio Abad, Col. Obrera), desde las 06:30.
- Vanguardia Ciudadana de Trabajadores y Extrabajadores de Seguridad Ciudadana “Monterrubio”: En Iztapalapa, Juzgados de Control del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente (Av. Reforma No. 50, Col. Lomas de San Lorenzo), desde las 08:30.
- Habitantes de la Alcaldía Cuajimalpa: En Cuajimalpa, Gasolinera “Juárez” (Carretera Federal México-Toluca y Av. Juárez, Col. Cuajimalpa), desde las 09:00.
- Trabajadores del Hospital Xoco: En Benito Juárez, Hospital General Xoco (Av. México Coyoacán, Col. General Anaya), desde las 10:00.
- Amigos del Refugio Franciscano: En Cuauhtémoc, Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (Medellín No. 202, Col. Roma Norte) a las 11:00; y en el Zócalo Capitalino (Plaza de la Constitución, Col. Centro Histórico) a las 16:00.
- Colectiva “Hijas de la Cannabis”: En Cuauhtémoc, Plaza Tlaxcoaque y Hemiciclo a Juárez (Av. Juárez No. 50, Col. Centro), desde las 12:00.
- Colectivo “Plataforma 4:20”: En Cuauhtémoc, Monumento a la Madre (Av. Insurgentes Sur y James Sullivan, Col. San Rafael), desde las 12:00.
- Ciudadana: En Cuauhtémoc, Zócalo Capitalino (Plaza de la Constitución, Col. Centro Histórico), durante el día.
Citas Agendadas
- PRODIANA A.C.: En Cuauhtémoc, Secretaría de Gobierno (Plaza de la Constitución No. 1, Col. Centro Histórico), desde las 11:00.
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