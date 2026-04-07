Marchas y bloqueos en CDMX HOY 7 de abril: ¿Qué manifestaciones hay y qué calles están cerradas?

Estas son las marchas y bloqueos en CDMX HOY 7 de abril.

La Ciudad de México es el centro político y cultural del país, pero también es el punto donde se concentran las manifestaciones. Marchas, bloqueos y concentraciones son parte de la vida cotidiana de los capitalinos, por lo que, quienes viven en la Ciudad, deben preverse ante cierres y afectaciones viales.

Hay marchas que se repiten año con año y convocan a miles de personas; entre ellas: la del 8 de marzo (8M), la del 25 de noviembre (25N) y la de colectivos por la verdad en Ayotzinapa. No obstante, día con día se registran marchas más pequeñas, que pese a su menor convocatoria provocan afectaciones en la movilidad cotidiana de los capitalinos.

Aspecto de una marcha en CDMX. ı Foto: Especial

Este martes 7 de abril no es la excepción, y una serie de manifestaciones se han convocado en las calles de la Ciudad de México. Estas son las marchas, bloqueos y concentraciones previstas para hoy.

Marchas y bloqueos en CDMX HOY: ¿Cuáles son las manifestaciones de este día?

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, para este martes 7 de abril no se prevén marchas, pero sí ocho concentraciones, incluyendo las que forman parte del mega bloqueo de transportistas.

Marchas

Comité Nacional para la Defensa y Conservación del Pueblo Indígena de Santa María Chimalapa, Oaxaca: En Cuauhtémoc, desde las 11:00. Ruta: De las Oficinas Centrales del INPI (Av. Insurgentes Sur No. 552, Col. Roma Sur) con destino al Tribunal Superior Agrario (Av. Insurgentes Sur No. 838, Col. Nápoles).

Concentraciones

Colectivo “Hasta Encontrarlos” CDMX: En Cuauhtémoc , Estación “Chabacano” Líneas 2, 8 y 9 del Metro (Calz. San Antonio Abad, Col. Obrera), desde las 06:30 .

Vanguardia Ciudadana de Trabajadores y Extrabajadores de Seguridad Ciudadana “Monterrubio”: En Iztapalapa , Juzgados de Control del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente (Av. Reforma No. 50, Col. Lomas de San Lorenzo), desde las 08:30 .

Habitantes de la Alcaldía Cuajimalpa: En Cuajimalpa , Gasolinera “Juárez” (Carretera Federal México-Toluca y Av. Juárez, Col. Cuajimalpa), desde las 09:00 .

Trabajadores del Hospital Xoco: En Benito Juárez , Hospital General Xoco (Av. México Coyoacán, Col. General Anaya), desde las 10:00 .

Amigos del Refugio Franciscano: En Cuauhtémoc , Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (Medellín No. 202, Col. Roma Norte) a las 11:00 ; y en el Zócalo Capitalino (Plaza de la Constitución, Col. Centro Histórico) a las 16:00 .

Colectiva “Hijas de la Cannabis”: En Cuauhtémoc , Plaza Tlaxcoaque y Hemiciclo a Juárez (Av. Juárez No. 50, Col. Centro), desde las 12:00 .

Colectivo “Plataforma 4:20”: En Cuauhtémoc , Monumento a la Madre (Av. Insurgentes Sur y James Sullivan, Col. San Rafael), desde las 12:00 .

Ciudadana: En Cuauhtémoc, Zócalo Capitalino (Plaza de la Constitución, Col. Centro Histórico), durante el día.

Citas Agendadas

PRODIANA A.C.: En Cuauhtémoc, Secretaría de Gobierno (Plaza de la Constitución No. 1, Col. Centro Histórico), desde las 11:00.

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