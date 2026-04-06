Marchas y bloqueos en CDMX HOY 6 de abril: ¿Qué manifestaciones hay y qué calles están cerradas?

Estas son las marchas y bloqueos en CDMX para HOY 6 de abril.

La Ciudad de México es el centro político y cultural del país, pero también es el punto donde se concentran las manifestaciones. Marchas, bloqueos y concentraciones son parte de la vida cotidiana de los capitalinos, por lo que, quienes viven en la Ciudad, deben preverse ante cierres y afectaciones viales.

Hay marchas que se repiten año con año y convocan a miles de personas; entre ellas: la del 8 de marzo (8M), la del 25 de noviembre (25N) y la de colectivos por la verdad en Ayotzinapa. No obstante, día con día se registran marchas más pequeñas, que pese a su menor convocatoria provocan afectaciones en la movilidad cotidiana de los capitalinos.

Bloqueo sobre salida de la autopista México - Cuernavaca, en fotografía de archivo. ı Foto: Cuartoscuro

Este lunes 6 de abril no es la excepción, y una serie de manifestaciones se han convocado en las calles de la Ciudad de México. Estas son las marchas, bloqueos y concentraciones previstas para hoy.

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Marchas y bloqueos en CDMX HOY: ¿Cuáles son las manifestaciones de este día?

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, para este lunes 6 de abril no se prevén marchas, pero sí ocho concentraciones, incluyendo las que forman parte del mega bloqueo de transportistas.

Concentraciones

Asociación Nacional de Transportistas y el Frente Nacional por el Rescate del Campo Mexicano : En Gustavo A. Madero, Tlalpan e Iztapalapa, en las casetas de las autopistas México-Querétaro, Pachuca, Cuernavaca y Puebla, desde las 07:00 .

Trabajadoras Sexuales Independientes y Unidas : En Xochimilco, Reclusorio Preventivo Varonil Sur (Circuito Javier Piña y Palacios y Lic. Martínez de Castro, Col. San Mateo Xalpa), desde las 12:00 .

Colectivo “Plataforma 4:20” : En Cuauhtémoc, Monumento a la Madre (Av. Insurgentes Sur y James Sullivan, Col. San Rafael), desde las 12:00 .

Colectivas Feministas : En Cuauhtémoc, Sala de Oralidad No. 31 del Tribunal Superior de Justicia (James Sullivan No. 133, Col. San Rafael), desde las 12:00 .

Colectiva “Hijas de la Cannabis” : En Cuauhtémoc, Plaza Tlaxcoaque y Hemiciclo a Juárez, desde las 12:00 .

Colectiva “Somos Ellas” : En Iztapalapa, Juzgados de Control del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente (Av. Reforma No. 50, Col. Lomas de San Lorenzo), desde las 13:00 .

Azcapo Obreras : En Azcapotzalco, CCH Azcapotzalco (Av. Aquiles Serdán No. 2060, Col. Ex Hacienda del Rosario), desde las 13:00 .

Asamblea Interuniversitaria y Popular por Palestina: En Coyoacán, Restaurante Mafalda (Av. Miguel Hidalgo No. 10, Col. Barrio San Lucas), desde las 14:00.

Citas Agendadas

Vecinos de la Colonia Quirino Mendoza: En Xochimilco, Capilla de la Inmaculada Concepción (Cuauhtémoc y Princesa Tilalcapa, Col. Quirino Mendoza), desde las 09:00.

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