Pide Brugada poner el freno a gentrificación

Desde Bakú, Azerbaiyán, la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, y el titular de la Secretaría de Vivienda, Inti Muñoz Santini, llamaron a las ciudades del mundo a poner un freno al fenómeno de la gentrificación y a impulsar el arraigo de las comunidades.

En su participación en el Foro Urbano Mundial, la mandataria capitalina consideró que la crisis de vivienda en el mundo ocurrió por políticas que hicieron de este derecho un producto y un mecanismo de especulación financiera. Esto, afirmó, ha expulsado a personas de zonas de origen.

EL DATO: EL GOBIERNO local trabaja en la ejecución de 200 mil acciones de vivienda para 2030 y espera concluir la reconstrucción de 22 mil viviendas afectadas por el sismo de 2017.

“La financiarización de la vivienda ha expulsado a comunidades enteras de sus territorios, ha encarecido el acceso para las personas jóvenes y ha generado ciudades expuestas a la gentrificación.

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“El derecho a la ciudad es también el derecho a no ser expulsado; es el derecho al arraigo vecinal”, aseguró.

De acuerdo con el Proyecto del Programa General de Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México 2020-2035, elaborado por el Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva, cada año 20 mil familias son expulsadas de la capital por la falta de opciones para una vivienda asequible.

El 22 de abril, al anunciar una reforma constitucional para limitar el alza de las rentas, Brugada Molina explicó que en algunas zonas de la ciudad los costos de arrendamientos aumentaron 30 por ciento entre 2019 y 2023, y el costo de vivienda se duplicó entre 2015 y 2025.

LA FINANCIARIZACIÓN de la vivienda ha expulsado a comunidades enteras de sus territorios, ha encarecido el acceso para las personas jóvenes y ha generado ciudades expuestas a la gentrificación CLARA BRUGADA Jefa de Gobierno



Ayer, la Jefa de Gobierno resaltó su visión de impulsar y prioriza en las ciudades el arraigo comunitario, el acceso a vivienda asequible, así como la justicia social y de género. Además, sostuvo que las políticas urbanas deben tener una perspectiva territorial y un enfoque de derechos.

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“Construir ciudades de derechos plenos significa aterrizar las políticas globales en la realidad concreta de cada territorio”, expresó Brugada Molina ante líderes de ciudades del mundo.

Al respecto, Muñoz Santini llamó a acelerar las políticas públicas orientadas a la inclusión social, la igualdad y la reducción de la pobreza para afrontar las desigualdades en las urbes y el alza de los costos de la vivienda.

El funcionario capitalino alertó que las ciudades del mundo padecen desafíos a causa de la especulación inmobiliaria, la desigualdad y el aumento del costo de los hogares, los cuales provocan la expulsión de personas de sus lugares de origen.

El secretario propuso fortalecer las reservas de suelo público, regular el alza de las rentas y garantizar que las familias puedan permanecer en sus comunidades con acceso a servicios, movilidad y espacio público de calidad.

DE RÁPIDO

CAPTURAN A CRIMINAL. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que agentes detuvieron en Tlaxcala a Renat “N”, El Daza, presunto líder de una célula delictiva identificada como UJ40, vinculada a La Unión Tepito. El sujeto, refirió el órgano, es investigado por su probable participación en el delito de asociación delictuosa agravada, pues es señalado por, presuntamente, extorsionar a comerciantes del Centro Histórico y Tepito mediante amenazas y exigencias hechas por subordinados. Las indagatorias detallan que los delincuentes daban tarjetas con números telefónicos o referencias a El Daza para intimidar.