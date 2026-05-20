Alistan la capacitación de usuarios de bicis eléctricas

UN HOMBRE circula en su moto eléctrica sobre Eje Central, el 13 de mayo.

La directora del Instituto de Capacitación para el Trabajo (Icat), Guadalupe Ramos Sotelo, anunció que en conjunto con autoridades de la Ciudad de México trabajan para evaluar y certificar a usuarios de Vehículos Eléctricos Motorizados Personales (Vemepe), como scooters, bicicletas y motocicletas electrónicos.

En conferencia, la funcionaria explicó que de la mano de la Secretaría de Movilidad laboran para llevar a cabo los cursos para los conductores de estas unidades, como parte de la regulación.

“Estamos preparándonos para trabajar en esa parte. Es una nueva disposición que se va a presentar y obviamente tenemos que estar al a la altura de las circunstancias.

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“Se está trabajando de la mano con la Secretaría de Movilidad (Semovi) para ver los lineamientos. Ya tenemos tres pistas donde podemos hacer esas prácticas y atender a la comunidad”, agregó el director de la Unidad de Capacitación para Motociclistas en la alcaldía Gustavo A. Madero, Javier Orduña Suárez.

EL DATO: COMERCIANTES de vehículos eléctricos de la zona Centro de la ciudad consideran que el emplacamiento de estas unidades impactará de manera negativa en las ventas de éstos.

El pasado 5 de mayo, la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, anunció que desde el 1 de julio, los conductores deberán contar con licencias para conducir, así como placas para sus unidades que no tienen que rebasar los 25 kilómetros por hora.

De acuerdo con la Semovi, los usuarios que tengan un Vemepe menor a 35 kilogramos tienen que tramitar la licencia Tipo A, de 572 pesos; en tanto, quienes cuenten con vehículos de entre 35 y 350 kilogramos, la Tipo B, de mil 142 pesos.

“Queremos una ciudad que vaya encaminada a tener un orden en la movilidad. También recordemos que en esta ciudad; así como en otras metrópolis del mundo, estos vehículos eléctricos motorizados personales, Vemepe, como los scooters, las bicicletas eléctricas, los monopatines y otros dispositivos, pues ya forman parte del equipo de movilidad que tienen los ciudadanos y que se transportan con ellos.

1.5 MDP recauda cada año el Icat por las certificaciones

“Sin embargo, la expansión acelerada que han tenido, sin reglas, genera esta situación por la que estamos atravesando, de vacíos legales, e implica riesgos de seguridad vial. Y por lo tanto generan problemas para la convivencia de los distintos usuarios de la calle, de las avenidas, de las banquetas”, dijo Brugada Molina en conferencia hace dos semanas.

La Razón informó el 14 de mayo que, de acuerdo con el coordinador general del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México (C5), Salvador Guerrero Chiprés, los accidentes viales registrados en los que están involucrados vehículos eléctricos personales pasaron de 128 entre enero y abril de 2025 a 192 en el mismo periodo del año en curso.

El funcionario local explicó que la mayoría de los accidentes viales de este tipo ocurrieron en las alcaldías Cuauhtémoc, Iztapalapa y Miguel Hidalgo.

Orduña Suárez confió en que los conductores de los Vemepe y los Vehículos Eléctricos Personales, cuyo motor tiene una potencia continua menos a los primeros, sean contemplados pronto en la certificación del Icat.

CRITICAN LOS ATRASOS. La directora de Alianzas Estratégicas del Icat, María Esmeralda Martínez, confirmó que las certificaciones a motociclistas en la Ciudad de México debieron actualizarse hace 2 años, ya que lo adecuado es que cada estándar se renueve constantemente.

“Cada estándar de competencia que se hace tiene una duración de entre 3 y 5 años a lo sumo. Y eso ya es mucjo. El actual empezó en 2021. Si ven estándares, tienen años que no se han actualizado y ahí está el desfase. Se tiene que actualizar. ¿Quién no ha hecho esa actualización? ¿Por qué está desfasado? Diferentes instancias, dependiendo del estándar que hables”, expuso la funcionaria.

IMPACTOS VIALES ı Foto: Fuente|C5

A pesar del desfase, esto no implicaría directamente un impacto en la cifra de mortalidad para motociclistas capitalinos, ya que para la directora de Alianzas Estratégicas, el problema pondera otras variables como la cultura vial o hasta las condiciones de las calles.

Actualmente, el Icat confirmó que, durante el último año, logró certificar a dos mil 683 motociclistas dentro de la Ciudad de México, de los cuales dos mil 414 fueron hombres.

Al respecto, el presidente de Motociclistas Unidos de la ciudad, Alberto Ignacio Carrillo, dijo a este diario que 70 por ciento de los accidentes que ocurren en la capital del país son por caídas y ese es un foco de atención.

“La mayor parte de accidentes se deben a eso, ¿no? A una falta de pericia del saber arrancar y saber ver, pero también frenar. En general, saber conducir la motocicleta. ¿Y de dónde vienen los muertos? De 14 a 26 años. Es la edad de las estadísticas”, expuso el biker.