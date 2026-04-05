Marchas y bloqueos en CDMX HOY 5 de abril: ¿Qué manifestaciones hay y qué calles están cerradas?

Aspecto de una concentración en las llamadas "zonas libres" para consumo de cannabis en CDMX.

La Ciudad de México es el centro político y cultural del país, pero también es el punto donde se concentran las manifestaciones. Marchas, bloqueos y concentraciones son parte de la vida cotidiana de los capitalinos, por lo que, quienes viven en la Ciudad, deben preverse ante cierres y afectaciones viales.

Hay marchas que se repiten año con año y convocan a miles de personas; entre ellas: la del 8 de marzo (8M), la del 25 de noviembre (25N) y la de colectivos por la verdad en Ayotzinapa. No obstante, día con día se registran marchas más pequeñas, que pese a su menor convocatoria provocan afectaciones en la movilidad cotidiana de los capitalinos.

Aspecto de una concentración en las llamadas "zonas libres" para consumo de cannabis en CDMX. ı Foto: Cuartoscuro

Este domingo 5 de abril no es la excepción, y una serie de manifestaciones se han convocado en las calles de la Ciudad de México. Estas son las marchas, bloqueos y concentraciones previstas para hoy.

Marchas y bloqueos en CDMX HOY: ¿Cuáles son las manifestaciones de este día?

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, para este domingo 5 de abril se prevén dos marchas y seis concentraciones en la capital mexicana.

Concentraciones

Colectiva “Hoy somos todo por Miguel”: Parque Bicentenario, en Av. 5 de mayo 290, col. San Lorenzo Tlaltenango, alc. Miguel Hidalgo, desde las 10:00 horas

Colectivo “Marihuana Oriente”: En Volcán Tecuauahtin, en Austral y Cerrada de la Estrella, colonia Lomas de la Estrella, alcaldía Iztapalapa, desde las 08:30 horas

Colectiva “Hijas de la Cannabis” : Plaza Tlaxcoaque (Diagonal 20 de noviembre y Tlaxcoaque) y Hemiciclo a Juárez (Av. Juárez 20), desde las 12:00 horas

Colectivo “Plataforma 420” : En Monumento a la Madre (Av.Insurgentes Sur y James Sullivan) y Bajo puente de Río Churubusco y Añil, desde las 12:00 horas

Colectivo “La Comuna 420”, en Glorieta Simón Bolívar, Paseo de la Reforma 41, desde las 11:00 horas

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