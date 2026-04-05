¡Toma precauciones!

Marchas y bloqueos en CDMX HOY 5 de abril: ¿Qué manifestaciones hay y qué calles están cerradas?

Marchas, concentraciones y bloqueos se registran día con día en la Ciudad de México; estas son las manifestaciones que afectan las calles de la capital HOY sábado 5 de abril

Aspecto de una concentración en las llamadas "zonas libres" para consumo de cannabis en CDMX.
Aspecto de una concentración en las llamadas "zonas libres" para consumo de cannabis en CDMX. Foto: Cuartoscuro
Por:
Arturo Meléndez

La Ciudad de México es el centro político y cultural del país, pero también es el punto donde se concentran las manifestaciones. Marchas, bloqueos y concentraciones son parte de la vida cotidiana de los capitalinos, por lo que, quienes viven en la Ciudad, deben preverse ante cierres y afectaciones viales.

Hay marchas que se repiten año con año y convocan a miles de personas; entre ellas: la del 8 de marzo (8M), la del 25 de noviembre (25N) y la de colectivos por la verdad en Ayotzinapa. No obstante, día con día se registran marchas más pequeñas, que pese a su menor convocatoria provocan afectaciones en la movilidad cotidiana de los capitalinos.

Aspecto de una concentración en las llamadas "zonas libres" para consumo de cannabis en CDMX.
Aspecto de una concentración en las llamadas "zonas libres" para consumo de cannabis en CDMX. ı Foto: Cuartoscuro

Este domingo 5 de abril no es la excepción, y una serie de manifestaciones se han convocado en las calles de la Ciudad de México. Estas son las marchas, bloqueos y concentraciones previstas para hoy.

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De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, para este domingo 5 de abril se prevén dos marchas y seis concentraciones en la capital mexicana.

Concentraciones

  • Colectiva “Hoy somos todo por Miguel”: Parque Bicentenario, en Av. 5 de mayo 290, col. San Lorenzo Tlaltenango, alc. Miguel Hidalgo, desde las 10:00 horas
  • Colectivo “Marihuana Oriente”: En Volcán Tecuauahtin, en Austral y Cerrada de la Estrella, colonia Lomas de la Estrella, alcaldía Iztapalapa, desde las 08:30 horas
  • Colectiva “Hijas de la Cannabis”: Plaza Tlaxcoaque (Diagonal 20 de noviembre y Tlaxcoaque) y Hemiciclo a Juárez (Av. Juárez 20), desde las 12:00 horas
  • Colectivo “Plataforma 420”: En Monumento a la Madre (Av.Insurgentes Sur y James Sullivan) y Bajo puente de Río Churubusco y Añil, desde las 12:00 horas
  • Colectivo “La Comuna 420”, en Glorieta Simón Bolívar, Paseo de la Reforma 41, desde las 11:00 horas

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