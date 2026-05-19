Marchas y bloqueos en CDMX HOY 19 de mayo: ¿Qué manifestaciones hay y qué calles están cerradas?

Aspecto de una marcha de estudiantes del IPN en CDMX.

La Ciudad de México es el centro político y cultural del país, pero también es el punto donde se concentran las manifestaciones. Marchas, bloqueos y concentraciones son parte de la vida cotidiana de los capitalinos, por lo que, quienes viven en la Ciudad, deben preverse ante cierres y afectaciones viales.

Hay marchas que se repiten año con año y convocan a miles de personas; entre ellas: la del 8 de marzo (8M), la del 25 de noviembre (25N) y la de colectivos por la verdad en Ayotzinapa. No obstante, día con día se registran marchas más pequeñas, que pese a su menor convocatoria provocan afectaciones en la movilidad cotidiana de los capitalinos.

Fotografía de archivo de una marcha de extrabajadores de la Extinta Ruta 100. ı Foto: Cuartoscuro

Este martes 19 de mayo no es la excepción, y una serie de manifestaciones se han convocado en las calles de la Ciudad de México. Estas son las marchas, bloqueos y concentraciones previstas para hoy.

Marchas y bloqueos en CDMX HOY: ¿Cuáles son las manifestaciones de este día?

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, para este martes 19 de mayo no se prevén marchas, pero sí nueve concentraciones.

Marchas

Unión de Comerciantes y Romerías Tradicionales de la República Mexicana, A.C. En Anillo de Circunvalación y Av. Fray Servando Teresa de Mier / Av. Fray Servando Teresa de Mier y Av. 20 de Noviembre , Col. Centro, Alc. Cuauhtémoc, desde las 07:00 horas .

Comunidad Politécnica. En Estación “Allende”, Línea 2 del Sistema de Transporte Colectivo Metro (Tacuba y Motolinia), Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc, desde las 10:00 horas.

Concentraciones

Colectiva “Justicia para Melesia”. En Juzgados de Control del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente , Av. Reforma No. 50, Col. Lomas de San Lorenzo, Alc. Iztapalapa, desde las 10:30 horas .

Colectiva “Las Tonantzin”. En Juzgados de Control del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente , Av. Reforma No. 50, Col. Lomas de San Lorenzo, Alc. Iztapalapa, desde las 11:00 horas .

Ganaderos de Diversos Estados de la República Mexicana. En Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural , Av. Municipio Libre No. 377, Col. Santa Cruz Atoyac, Alc. Benito Juárez, desde las 11:00 horas .

Colectivo “Plataforma 4:20”. En Monumento a la Madre , Av. Insurgentes Sur y James Sullivan, Col. San Rafael, Alc. Cuauhtémoc, desde las 12:00 horas .

Comisión de Participación Comunitaria Chapultepec Polanco. En Restaurante Bajío (Campos Elíseos No. 218) , Col. Polanco, Alc. Miguel Hidalgo, desde las 12:45 horas .

Coordinación de Igualdad de Género y Cultura de la Paz. En Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México , Circuito Mario de la Cueva, Ciudad Universitaria, Alc. Coyoacán, desde las 13:00 horas .

Trabajadoras Sexuales Unidas e Independientes. En Secretaría de Bienestar e Igualdad Social , Av. 20 de Noviembre No. 195, Col. Centro, Alc. Cuauhtémoc, desde las 14:00 horas .

Partido Comunista Revolucionario. En Universidad Autónoma Metropolitana, Plantel Azcapotzalco (Av. San Pablo Xalpa No. 180) , Col. San Martin Xochinahuac, Alc. Azcapotzalco, desde las 14:30 horas .

Comunidad Politécnica. En Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica Unidad Zacatenco (Av. Luis Enrique Erro y Av. Wilfrido Massieu) , Col. Zacatenco, Alc. Gustavo A. Madero, desde las 14:30 horas .

Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos “Hasta Encontrarlos”. En Secretaría de Gobernación (Abraham González No. 48) , Col. Juárez, Alc. Cuauhtémoc, desde las 17:30 horas .

Movimiento Plural de Comerciantes de los Mercados Públicos de la Ciudad de México. En Mercado “Martínez de la Torre” (Eje 1 Norte Mosqueta y Zarco) , Col. Guerrero, Alc. Cuauhtémoc, desde las 18:00 horas .

Estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. En Estación “Tacubaya”, líneas 1, 7 y 9 del Sistema de Transporte Colectivo Metro (Av. Jalisco y Arq. Carlos Lazo) , Col. Tacubaya, Alc. Miguel Hidalgo, desde las 18:00 horas .

Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Nuclear de Toluca, Estado de México. En Secretaría de Hacienda y Crédito Público (Av. Constituyentes No. 1001) , Col. Belén de las Flores Reacomodo, Alc. Álvaro Obregón, desde las Durante el día .

Vecinos de la Colonia Olivar del Conde 2ª Sección. En Av. Santa Lucia y Calle 10 , Col. Olivar del Conde 2ª Sección, Alc. Álvaro Obregón, desde las Durante el día .

Asamblea de Barrios. En Zócalo Capitalino (Plaza de la Constitución), Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc, desde las Durante el día.

Citas Agendadas

Unión Ciudadana Democrática. En Congreso de la Ciudad de México (Donceles y Allende) , Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc, desde las 09:00 horas .

Observatorio Vecinal Verónica Anzures. En Oficinas de la Secretaría de Gobierno (Diagonal 20 de Noviembre No. 294) , Col. Obrera, Alc. Cuauhtémoc, desde las 13:00 horas .

Ex Trabajadores de la Extinta Ruta 100. En Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (Digna Ochoa y Plácido No. 56), Col. Doctores, Alc. Cuauhtémoc, desde las Durante el día.

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