Metro CDMX HOY 19 de mayo: Estas son las líneas con marcha lenta

Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México informaron a través de sus redes sociales que el servicio inició con retrasos y aglomeraciones este martes 19 de mayo.

Por su parte el Metro informó al respecto de las líneas en las que se presentan afectaciones o alta afluencia, por lo que los usuarios pueden planear su viaje con mayor anticipación.

En La Razón te contamos cómo avanzan los trenes esta mañana y qué líneas son las que reportan retrasos severos.

#MetroAlMomento:

La circulación de trenes en las Líneas 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 12 y A es constante por ambas direcciones y la afluencia controlada.



La información puede cambiar por eventualidades en el servicio. Mantente informado a través de nuestros canales oficiales.… pic.twitter.com/96d86a38v9 — MetroCDMX (@MetroCDMX) May 19, 2026

¿Qué líneas presentan retrasos?

Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro reportan diversas afectaciones, como retrasos, aglomeraciones y trenes que tardan cierto tiempo en salir. Estos son algunos de los reportes que comparten:

Línea B

La línea B que corre desde Ciudad Azteca a Buenavista reporta un retraso en el servicio debido a la revisión de un tren. Los usuarios reportan a través de redes sociales retraso en ambas direcciones:

“Llevo 45 min parado en la estación lagunilla Línea B y nada que avanza”

" La línea B ¿Qué tiempo más irá a tomar la revisión del tren ?"

"La línea B va extremadamente lenta"

Buen día. Se agiliza la marcha de los trenes en la Línea B, después de realizar revisión a un tren. Permite el libre cierre de puertas, así como descender del vagón antes de ingresar. — MetroCDMX (@MetroCDMX) May 19, 2026

Línea 12

La línea 12 del Metro de la Ciudad de México que corre desde Tláhuac a Mixcoac presenta un retraso en el servicio. Los usuarios reportan lo siguiente:

“La línea 12 está parada dirección Mixcoac, llevamos 10 minutos en Tezonco viendo pasar los trenes del otro lado”

“Va de rodillas la línea 12. Podrían agilizar los trenes hacia Mixcoac”

Otras líneas con retraso

De acuerdo con los usuarios del metro, algunas líneas presentan alguna afectación debido a la alta afluencia:

Línea 8: retraso de servicio

Línea A: presenta un retraso de servicio debido a alta afluencia

Línea 9: retraso de servicio

Además, debes recordar que la estación San Antonio Abad, Portales y Nativitas de la Línea 2 permanecen cerradas hasta nuevo aviso, no se permite el descenso ni ascenso de personas en estas estaciones.

#MetroAlMomento:

Recuerda que las estaciones San Antonio Abad, Portales y Nativitas de la Línea 2 permanecen cerradas hasta nuevo aviso por trabajos de rehabilitación, por lo que no hay ascenso ni descenso de personas usuarias.



Mantente informada e informado a través de nuestros… pic.twitter.com/BoJVRfAPuc — MetroCDMX (@MetroCDMX) May 19, 2026

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LMCT