Metro CDMX HOY 19 de mayo: Estas son las líneas con marcha lenta

Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México informaron a través de sus redes sociales que el servicio inició con retrasos y aglomeraciones este martes 19 de mayo.
Por su parte el Metro informó al respecto de las líneas en las que se presentan afectaciones o alta afluencia, por lo que los usuarios pueden planear su viaje con mayor anticipación.
En La Razón te contamos cómo avanzan los trenes esta mañana y qué líneas son las que reportan retrasos severos.
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¿Qué líneas presentan retrasos?
Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro reportan diversas afectaciones, como retrasos, aglomeraciones y trenes que tardan cierto tiempo en salir. Estos son algunos de los reportes que comparten:
Línea B
La línea B que corre desde Ciudad Azteca a Buenavista reporta un retraso en el servicio debido a la revisión de un tren. Los usuarios reportan a través de redes sociales retraso en ambas direcciones:
- “Llevo 45 min parado en la estación lagunilla Línea B y nada que avanza”
- "La línea B ¿Qué tiempo más irá a tomar la revisión del tren?"
- "La línea B va extremadamente lenta"
Línea 12
La línea 12 del Metro de la Ciudad de México que corre desde Tláhuac a Mixcoac presenta un retraso en el servicio. Los usuarios reportan lo siguiente:
- “La línea 12 está parada dirección Mixcoac, llevamos 10 minutos en Tezonco viendo pasar los trenes del otro lado”
- “Va de rodillas la línea 12. Podrían agilizar los trenes hacia Mixcoac”
Otras líneas con retraso
De acuerdo con los usuarios del metro, algunas líneas presentan alguna afectación debido a la alta afluencia:
- Línea 8: retraso de servicio
- Línea A: presenta un retraso de servicio debido a alta afluencia
- Línea 9: retraso de servicio
Además, debes recordar que la estación San Antonio Abad, Portales y Nativitas de la Línea 2 permanecen cerradas hasta nuevo aviso, no se permite el descenso ni ascenso de personas en estas estaciones.
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LMCT