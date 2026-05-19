¡Toma precauciones!

Metro CDMX HOY 19 de mayo: Estas son las líneas con marcha lenta

El Metro informó que el avance entre los trenes es constante; te contamos el tiempo de espera

Tiempos de espera en el Metro HOY
Tiempos de espera en el Metro HOY Foto: Cuartoscuro
Por:
Mariel Caballero

Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México informaron a través de sus redes sociales que el servicio inició con retrasos y aglomeraciones este martes 19 de mayo.

Por su parte el Metro informó al respecto de las líneas en las que se presentan afectaciones o alta afluencia, por lo que los usuarios pueden planear su viaje con mayor anticipación.

En La Razón te contamos cómo avanzan los trenes esta mañana y qué líneas son las que reportan retrasos severos.

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¿Qué líneas presentan retrasos?

Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro reportan diversas afectaciones, como retrasos, aglomeraciones y trenes que tardan cierto tiempo en salir. Estos son algunos de los reportes que comparten:

Línea B

La línea B que corre desde Ciudad Azteca a Buenavista reporta un retraso en el servicio debido a la revisión de un tren. Los usuarios reportan a través de redes sociales retraso en ambas direcciones:

  • “Llevo 45 min parado en la estación lagunilla Línea B y nada que avanza”
  • "La línea B ¿Qué tiempo más irá a tomar la revisión del tren?"
  • "La línea B va extremadamente lenta"

Línea 12

La línea 12 del Metro de la Ciudad de México que corre desde Tláhuac a Mixcoac presenta un retraso en el servicio. Los usuarios reportan lo siguiente:

  • “La línea 12 está parada dirección Mixcoac, llevamos 10 minutos en Tezonco viendo pasar los trenes del otro lado”
  • “Va de rodillas la línea 12. Podrían agilizar los trenes hacia Mixcoac”

Otras líneas con retraso

De acuerdo con los usuarios del metro, algunas líneas presentan alguna afectación debido a la alta afluencia:

  • Línea 8: retraso de servicio
  • Línea A: presenta un retraso de servicio debido a alta afluencia
  • Línea 9: retraso de servicio

Además, debes recordar que la estación San Antonio Abad, Portales y Nativitas de la Línea 2 permanecen cerradas hasta nuevo aviso, no se permite el descenso ni ascenso de personas en estas estaciones.

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LMCT

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