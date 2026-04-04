Marchas y bloqueos en CDMX HOY 4 de abril: ¿Qué manifestaciones hay y qué calles están cerradas?

Estas son las marchas y manifestaciones en CDMX HOY 4 de abril.

La Ciudad de México es el centro político y cultural del país, pero también es el punto donde se concentran las manifestaciones. Marchas, bloqueos y concentraciones son parte de la vida cotidiana de los capitalinos, por lo que, quienes viven en la Ciudad, deben preverse ante cierres y afectaciones viales.

Hay marchas que se repiten año con año y convocan a miles de personas; entre ellas: la del 8 de marzo (8M), la del 25 de noviembre (25N) y la de colectivos por la verdad en Ayotzinapa. No obstante, día con día se registran marchas más pequeñas, que pese a su menor convocatoria provocan afectaciones en la movilidad cotidiana de los capitalinos.

Aspecto de una marcha en CDMX. ı Foto: Especial.

Este sábado 4 de abril no es la excepción, y una serie de manifestaciones se han convocado en las calles de la Ciudad de México. Estas son las marchas, bloqueos y concentraciones previstas para hoy.

Marchas y bloqueos en CDMX HOY: ¿Cuáles son las manifestaciones de este día?

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, para este sábado 4 de abril se prevén dos marchas y seis concentraciones en la capital mexicana.

Marchas

Marcha por el Día Mundial de Concientización sobre el Autismo: desde Parque Aguascalientes hasta el Instituto de las Personas con Discapacidad de la CDMX; desde las 09:00 horas

Marcha para Jesús 2026: Desde Paseo de la Reforma y Calz Mahatma Gandhi hasta el Ángel de la Independencia; desde las 12:00 horas

Concentraciones

Frente Anti Gentrificación CDMX , en el Zócalo capitalino, a partir de las 18:30 horas

Colectivo “No más presos inocentes” : En Juzgados Penales del Poder Judicial de la CDMX, en James Sullivan 133, col San Rafael, a las 09:00 horas

“Memorias Colectivas” : en Parroquia de Santa María Magdalena, desde las 11:00 horas

Colectiva “Hijas de la Cannabis” : Plaza Tlaxcoaque (Diagonal 20 de noviembre y Tlaxcoaque) y Hemiciclo a Juárez (Av. Juárez 20), desde las 12:00 horas

Colectivo “Plataforma 420” : En Monumento a la Madre (Av.Insurgentes Sur y James Sullivan) y Bajo puente de Río Churubusco y Añil, desde las 12:00 horas

Colectivo “La Comuna 420”, en Parque Francisco Primo de Verdad y Ramos, en Rinconada de Jesús y Av. José María Pino Suárez, a las 12:00 horas

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