¿A qué hora empieza la lluvia HOY 8 de abril y en qué alcaldías de CDMX?

El Servicio Meteorológico Nacional informó que este miércoles 8 de abril se pronostican lluvias y chubascos en la Ciudad de México, así como lluvias fuertes en el Estado de México.

Pese a que el pronóstico de este miércoles apunta que el ambiente de la tarde en la capital será cálido, se precisa que el cielo permanecerá entre medio nublado y nublado con probabilidad de lluvias y chubascos de 5 a 25 milímetros.

Estas lluvias podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y cáida de granizo, mientras que la temperatura máxima estimada en la CDMX será de 24 a 26 grados Celsus, y la mínima será de entre 10 y 12 grados Celsius.

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Interpretación del radar meteorológico de la CDMX ı Foto: SGIRPC

Alerta amarilla por lluvia en CDMX

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Ciudadana emitió alerta amarilla para 11 de las 16 alcaldías de la capital por lluvias de entre 15 y 29 milímetros que se registrarán durante la tarde de este miércoles.

De acuerdo con la SGIRPC de la CDMX, el periodo en el que se pronostican estas lluvias con posibilidad de caída de granizo y vientos mayores a 50 kilómetros por hora es de 13:30 horas a 19:00 horas.

Las alcaldías con alerta amarilla por lluvias son:

Benito Juárez Coyoacán Cuahutémoc Gustavo A. Madero Iztacalco Iztapalapa Milpa Alta Tláhuac Tlalpan Venustiano Carranza Xochimilco

Alerta por lluvia 8 de abril ı Foto: SGIRPC

Medidas preventivas ante caída de granizo

La SGIRPC de la CDMX recomienda las siguientes medidas para evitar accidentes mientras se camina, se conduce o se viaja en algún vehículo por la capital:

Disminuir la velocidad en caso de que caiga granizo mientras conduces. Se debe guardar mínimo medio metro de distancia con el auto de adelante

Mantener la calma y evita frenar de forma brusca, pues las aceleraciones y desaceleraciones pueden ocasionar accidentes

Retirarse de postes o cables de electricidad

Identificar domos, ventanas, tragaluces, y cualquier tipo de objetos susceptibles a dañarse en las granizadas

Solicitar información a la Unidad de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de tu alcaldía sobre la ubicación de refugios temporales

Manterse informado por los medios masivos de comunicación sobre el pronóstico del tiempo

Limpiar los techos y bajantes de agua, para evitar su acumulación u obstrucción

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