¡Toma precauciones!

Marchas y bloqueos en CDMX HOY 21 de junio: ¿Qué manifestaciones hay y qué calles están cerradas?

Marchas, concentraciones y bloqueos se registran día con día en la Ciudad de México; estas son las manifestaciones que afectan las calles de la capital HOY domingo 21 de junio

Colectivos de skaters (en foto ilustrativa) se manifiestan hoy en la Ciudad de México.
Colectivos de skaters (en foto ilustrativa) se manifiestan hoy en la Ciudad de México. Foto: Cuartoscuro
Por:
Arturo Meléndez

La Ciudad de México es el centro político y cultural del país, pero también es el punto donde se concentran las manifestaciones. Marchas, bloqueos y concentraciones son parte de la vida cotidiana de los capitalinos, por lo que, quienes viven en la Ciudad, deben preverse ante cierres y afectaciones viales.

Hay marchas que se repiten año con año y convocan a miles de personas; entre ellas: la del 8 de marzo (8M), la del 25 de noviembre (25N) y la de colectivos por la verdad en Ayotzinapa. No obstante, día con día se registran marchas más pequeñas, que pese a su menor convocatoria provocan afectaciones en la movilidad cotidiana de los capitalinos.

Colectivos en favor de la causa palestina, en una marcha de la Ciudad de México.
Colectivos en favor de la causa palestina, en una marcha de la Ciudad de México. ı Foto: Cuartoscuro

Este domingo 21 de junio no es la excepción, y una serie de manifestaciones se han convocado en las calles de la Ciudad de México. Estas son las marchas, bloqueos y concentraciones previstas para hoy.

TE RECOMENDAMOS:
Una joven de 22 años detenida tras la balacera que dejó cuatro muertos en un bar de la Álvaro Obregón.
CDMX

Balacera deja cuatro muertos en bar de la alcaldía Álvaro Obregón; detienen a dos sospechosos

Marchas y bloqueos en CDMX HOY: ¿Cuáles son las manifestaciones de este día?

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, para este domingo 21 de junio se prevé una marcha y 12 concentraciones.

Marchas

  • ASAMBLEA ANTIFA ANTIMUNDIALISTA DE ROLLERS, SKATERS AND BMX: Se concentrarán en el Ángel de la Independencia (Alc. Cuauhtémoc) a las 11:00 con destino a la Alameda Central.

Concentraciones

  • COLECTIVA “HIJAS DE LA CANNABIS”: En Plaza Tlaxcoaque (Diagonal 20 de Noviembre y Tlaxcoaque, Col. Centro, Alc. Cuauhtémoc), desde las 12:00.
  • COLECTIVO “FIRMAS POR PALESTINA MX”: En el Ángel de la Independencia (Av. Paseo de la Reforma y Florencia, Col. Juárez, Alc. Cuauhtémoc), desde las 12:00.
  • LABORATORIO 4:20: En Av. Chapultepec y Amberes, Col. Juárez, Alc. Cuauhtémoc, desde las 12:00.
  • OBSERVATORIO DE DERECHOS HUMANOS DE LOS PUEBLOS: En el Ángel de la Independencia (Av. Paseo de la Reforma y Florencia, Col. Juárez, Alc. Cuauhtémoc), desde las 12:00.
  • MOVIMIENTO CULTURA VIVA COMUNITARIA: En la Estación “Campos Revolución” de la Línea 1 del Cablebús (Av. Emiliano Zapata s/n, Col. Zona Escolar Oriente, Alc. Gustavo A. Madero), desde las 12:00.
  • ASAMBLEA ANTI-MUNDIALISTA: En el Campamento Cuba No. 11 (República de Cuba No. 11, Col. Centro, Alc. Cuauhtémoc), desde las 13:00.
  • COMUNIDAD DE RESIDENTES ARGENTINOS: En el Ángel de la Independencia (Av. Paseo de la Reforma y Florencia, Col. Juárez, Alc. Cuauhtémoc), desde las 17:00 (Nota: realizarán un “Banderazo de Argentina” en apoyo a su selección de fútbol).
  • “RADIO RABIOSA” DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS DE LA UNAM: En el Parque México (Av. México y Av. Michoacán, Col. Hipódromo Condesa, Alc. Cuauhtémoc), desde las 18:00.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am

Temas:
TE RECOMENDAMOS:
Ataque en Plaza Garibaldi deja un muerto y detienen a cuatro hombres
En CDMX

Asesinan a un hombre en bar de Garibaldi; detienen a cuatro sospechosos


Google Reviews