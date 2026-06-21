Marchas y bloqueos en CDMX HOY 21 de junio: ¿Qué manifestaciones hay y qué calles están cerradas?

La Ciudad de México es el centro político y cultural del país, pero también es el punto donde se concentran las manifestaciones. Marchas, bloqueos y concentraciones son parte de la vida cotidiana de los capitalinos, por lo que, quienes viven en la Ciudad, deben preverse ante cierres y afectaciones viales.
Hay marchas que se repiten año con año y convocan a miles de personas; entre ellas: la del 8 de marzo (8M), la del 25 de noviembre (25N) y la de colectivos por la verdad en Ayotzinapa. No obstante, día con día se registran marchas más pequeñas, que pese a su menor convocatoria provocan afectaciones en la movilidad cotidiana de los capitalinos.
Este domingo 21 de junio no es la excepción, y una serie de manifestaciones se han convocado en las calles de la Ciudad de México. Estas son las marchas, bloqueos y concentraciones previstas para hoy.
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Marchas y bloqueos en CDMX HOY: ¿Cuáles son las manifestaciones de este día?
De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, para este domingo 21 de junio se prevé una marcha y 12 concentraciones.
Marchas
- ASAMBLEA ANTIFA ANTIMUNDIALISTA DE ROLLERS, SKATERS AND BMX: Se concentrarán en el Ángel de la Independencia (Alc. Cuauhtémoc) a las 11:00 con destino a la Alameda Central.
Concentraciones
- COLECTIVA “HIJAS DE LA CANNABIS”: En Plaza Tlaxcoaque (Diagonal 20 de Noviembre y Tlaxcoaque, Col. Centro, Alc. Cuauhtémoc), desde las 12:00.
- COLECTIVO “FIRMAS POR PALESTINA MX”: En el Ángel de la Independencia (Av. Paseo de la Reforma y Florencia, Col. Juárez, Alc. Cuauhtémoc), desde las 12:00.
- LABORATORIO 4:20: En Av. Chapultepec y Amberes, Col. Juárez, Alc. Cuauhtémoc, desde las 12:00.
- OBSERVATORIO DE DERECHOS HUMANOS DE LOS PUEBLOS: En el Ángel de la Independencia (Av. Paseo de la Reforma y Florencia, Col. Juárez, Alc. Cuauhtémoc), desde las 12:00.
- MOVIMIENTO CULTURA VIVA COMUNITARIA: En la Estación “Campos Revolución” de la Línea 1 del Cablebús (Av. Emiliano Zapata s/n, Col. Zona Escolar Oriente, Alc. Gustavo A. Madero), desde las 12:00.
- ASAMBLEA ANTI-MUNDIALISTA: En el Campamento Cuba No. 11 (República de Cuba No. 11, Col. Centro, Alc. Cuauhtémoc), desde las 13:00.
- COMUNIDAD DE RESIDENTES ARGENTINOS: En el Ángel de la Independencia (Av. Paseo de la Reforma y Florencia, Col. Juárez, Alc. Cuauhtémoc), desde las 17:00 (Nota: realizarán un “Banderazo de Argentina” en apoyo a su selección de fútbol).
- “RADIO RABIOSA” DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS DE LA UNAM: En el Parque México (Av. México y Av. Michoacán, Col. Hipódromo Condesa, Alc. Cuauhtémoc), desde las 18:00.
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