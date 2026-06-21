Marchas y bloqueos en CDMX HOY 21 de junio: ¿Qué manifestaciones hay y qué calles están cerradas?

Colectivos de skaters (en foto ilustrativa) se manifiestan hoy en la Ciudad de México.

La Ciudad de México es el centro político y cultural del país, pero también es el punto donde se concentran las manifestaciones. Marchas, bloqueos y concentraciones son parte de la vida cotidiana de los capitalinos, por lo que, quienes viven en la Ciudad, deben preverse ante cierres y afectaciones viales.

Hay marchas que se repiten año con año y convocan a miles de personas; entre ellas: la del 8 de marzo (8M), la del 25 de noviembre (25N) y la de colectivos por la verdad en Ayotzinapa. No obstante, día con día se registran marchas más pequeñas, que pese a su menor convocatoria provocan afectaciones en la movilidad cotidiana de los capitalinos.

Colectivos en favor de la causa palestina, en una marcha de la Ciudad de México. ı Foto: Cuartoscuro

Este domingo 21 de junio no es la excepción, y una serie de manifestaciones se han convocado en las calles de la Ciudad de México. Estas son las marchas, bloqueos y concentraciones previstas para hoy.

Marchas y bloqueos en CDMX HOY: ¿Cuáles son las manifestaciones de este día?

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, para este domingo 21 de junio se prevé una marcha y 12 concentraciones.

Marchas

ASAMBLEA ANTIFA ANTIMUNDIALISTA DE ROLLERS, SKATERS AND BMX: Se concentrarán en el Ángel de la Independencia (Alc. Cuauhtémoc) a las 11:00 con destino a la Alameda Central.

Concentraciones

COLECTIVA “HIJAS DE LA CANNABIS” : En Plaza Tlaxcoaque (Diagonal 20 de Noviembre y Tlaxcoaque, Col. Centro, Alc. Cuauhtémoc), desde las 12:00.

COLECTIVO “FIRMAS POR PALESTINA MX” : En el Ángel de la Independencia (Av. Paseo de la Reforma y Florencia, Col. Juárez, Alc. Cuauhtémoc), desde las 12:00.

LABORATORIO 4:20 : En Av. Chapultepec y Amberes, Col. Juárez, Alc. Cuauhtémoc, desde las 12:00.

OBSERVATORIO DE DERECHOS HUMANOS DE LOS PUEBLOS : En el Ángel de la Independencia (Av. Paseo de la Reforma y Florencia, Col. Juárez, Alc. Cuauhtémoc), desde las 12:00.

MOVIMIENTO CULTURA VIVA COMUNITARIA : En la Estación “Campos Revolución” de la Línea 1 del Cablebús (Av. Emiliano Zapata s/n, Col. Zona Escolar Oriente, Alc. Gustavo A. Madero), desde las 12:00.

ASAMBLEA ANTI-MUNDIALISTA : En el Campamento Cuba No. 11 (República de Cuba No. 11, Col. Centro, Alc. Cuauhtémoc), desde las 13:00.

COMUNIDAD DE RESIDENTES ARGENTINOS : En el Ángel de la Independencia (Av. Paseo de la Reforma y Florencia, Col. Juárez, Alc. Cuauhtémoc), desde las 17:00 (Nota: realizarán un “Banderazo de Argentina” en apoyo a su selección de fútbol) .

“RADIO RABIOSA” DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS DE LA UNAM: En el Parque México (Av. México y Av. Michoacán, Col. Hipódromo Condesa, Alc. Cuauhtémoc), desde las 18:00.

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