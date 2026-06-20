Marchas y bloqueos en CDMX HOY 20 de junio: ¿Qué manifestaciones hay y qué calles están cerradas?

Mujeres Trans, Lesbianas, Bisexuales, Intersexuales, Pansexuales y Personas No Binarias de CDMX se manifiestan hoy.

La Ciudad de México es el centro político y cultural del país, pero también es el punto donde se concentran las manifestaciones. Marchas, bloqueos y concentraciones son parte de la vida cotidiana de los capitalinos, por lo que, quienes viven en la Ciudad, deben preverse ante cierres y afectaciones viales.

Hay marchas que se repiten año con año y convocan a miles de personas; entre ellas: la del 8 de marzo (8M), la del 25 de noviembre (25N) y la de colectivos por la verdad en Ayotzinapa. No obstante, día con día se registran marchas más pequeñas, que pese a su menor convocatoria provocan afectaciones en la movilidad cotidiana de los capitalinos.

CNTE anunció el retiro temporal de su plantón en CDMX. ı Foto: Cuartoscuro

Este sábado 20 de junio no es la excepción, y una serie de manifestaciones se han convocado en las calles de la Ciudad de México. Estas son las marchas, bloqueos y concentraciones previstas para hoy.

Marchas y bloqueos en CDMX HOY: ¿Cuáles son las manifestaciones de este día?

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, para este sábado 20 de junio se prevén dos marchas y 12 concentraciones.

Marchas

Mujeres Trans, Lesbianas, Bisexuales, Intersexuales, Pansexuales y Personas No Binarias de la Ciudad de México : Se concentrarán en el Ángel de la Independencia a partir de las 11:00 con destino al Monumento a la Revolución. (La marcha iniciará a las 12:00 hrs) .

Dirección General de Fomento a la Equidad de Género e Igualdad Sustantiva de la Alcaldía Tlalpan: Se concentrarán en Av. San Fernando y Del Parque, Col. Tlalpan Centro, a partir de las 14:00 con destino a la Explanada de la Alcaldía Tlalpan (Plaza de la Constitución y Moneda).

Concentraciones

Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación : En la Sede de la Sección IX de la CDMX (Belisario Domínguez No. 32, Col. Centro, Alc. Cuauhtémoc), desde las 10:00.

Direct Action Everywhere Ciudad de México : En la Explanada del Palacio de Bellas Artes (Av. Juárez y Eje Central Lázaro Cárdenas, Col. Centro, Alc. Cuauhtémoc), desde las 11:00.

Movimiento Mexicano de Solidaridad con Cuba : En la Secretaría del Exterior del Sindicato Mexicano de Electricistas (Av. Insurgentes Centro No. 98, Col. Tabacalera, Alc. Cuauhtémoc), desde las 11:00.

Sindicato Mexicano de Electricistas : En la Cooperativa Luz y Fuerza del Centro (Av. Río de Guadalupe No. 54, Col. San Juan de Aragón, Alc. Gustavo A. Madero), desde las 11:00.

Damnificados Unidos Multifamiliar Tlalpan : En la Unidad Habitacional Tlalpan Coyoacán (Calz. de Tlalpan y Álvaro Gálvez y Fuentes, Col. Conjunto Urbano Tlalpan, Alc. Coyoacán), desde las 11:00.

Colectiva “Hijas de la Cannabis” : En Plaza Tlaxcoaque (Diagonal 20 de Noviembre y Tlaxcoaque, Col. Centro, Alc. Cuauhtémoc), desde las 12:00.

Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos : En el Hemiciclo a Juárez (Av. Juárez No. 50, Col. Centro, Alc. Cuauhtémoc), desde las 12:00.

Laboratorio 4:20 : En Av. Chapultepec y Amberes, Col. Juárez, Alc. Cuauhtémoc, desde las 12:00.

Red Internacional La Izquierda Diario en México : En la Embajada de Bolivia (Goethe No. 104, Col. Verónica Anzures, Alc. Miguel Hidalgo), desde las 12:00.

Coordinación de Lucha Popular : En la Sede de la Sección IX de la CDMX (Belisario Domínguez No. 32, Col. Centro, Alc. Cuauhtémoc), desde las 13:00.

Colectivo “Hombres y Mujeres Rebeldes en Lucha por la Humanidad” : En Rosa Venus y Rosa Bengala, Col. Molino de Rosas, Alc. Álvaro Obregón, desde las 15:00.

Frente por la Vivienda Joven: En el Campamento Cuba No. 11 (República de Cuba No. 11, Col. Centro, Alc. Cuauhtémoc), durante el día.

Citas Agendadas

Vecinos del Circuito República Federal: En la Sede de la Alcaldía Iztapalapa (Aldama No. 63, Col. San Lucas, Alc. Iztapalapa), desde las 14:00.

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