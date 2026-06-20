¡Toma precauciones!

Marchas y bloqueos en CDMX HOY 20 de junio: ¿Qué manifestaciones hay y qué calles están cerradas?

Marchas, concentraciones y bloqueos se registran día con día en la Ciudad de México; estas son las manifestaciones que afectan las calles de la capital HOY sábado 20 de junio

Mujeres Trans, Lesbianas, Bisexuales, Intersexuales, Pansexuales y Personas No Binarias de CDMX se manifiestan hoy.
Mujeres Trans, Lesbianas, Bisexuales, Intersexuales, Pansexuales y Personas No Binarias de CDMX se manifiestan hoy. Foto: Cuartoscuro
Por:
Arturo Meléndez

La Ciudad de México es el centro político y cultural del país, pero también es el punto donde se concentran las manifestaciones. Marchas, bloqueos y concentraciones son parte de la vida cotidiana de los capitalinos, por lo que, quienes viven en la Ciudad, deben preverse ante cierres y afectaciones viales.

Hay marchas que se repiten año con año y convocan a miles de personas; entre ellas: la del 8 de marzo (8M), la del 25 de noviembre (25N) y la de colectivos por la verdad en Ayotzinapa. No obstante, día con día se registran marchas más pequeñas, que pese a su menor convocatoria provocan afectaciones en la movilidad cotidiana de los capitalinos.

CNTE anunció el retiro temporal de su plantón en CDMX.
CNTE anunció el retiro temporal de su plantón en CDMX. ı Foto: Cuartoscuro

Este sábado 20 de junio no es la excepción, y una serie de manifestaciones se han convocado en las calles de la Ciudad de México. Estas son las marchas, bloqueos y concentraciones previstas para hoy.

TE RECOMENDAMOS:
Magisterio marcha a la Segob para exigir atención a su pliego, ayer.
Aclaran que no es derrota

CNTE de Oaxaca retira plantón en CDMX; Asamblea Nacional alista decisión general

Marchas y bloqueos en CDMX HOY: ¿Cuáles son las manifestaciones de este día?

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, para este sábado 20 de junio se prevén dos marchas y 12 concentraciones.

Marchas

  • Mujeres Trans, Lesbianas, Bisexuales, Intersexuales, Pansexuales y Personas No Binarias de la Ciudad de México: Se concentrarán en el Ángel de la Independencia a partir de las 11:00 con destino al Monumento a la Revolución. (La marcha iniciará a las 12:00 hrs).
  • Dirección General de Fomento a la Equidad de Género e Igualdad Sustantiva de la Alcaldía Tlalpan: Se concentrarán en Av. San Fernando y Del Parque, Col. Tlalpan Centro, a partir de las 14:00 con destino a la Explanada de la Alcaldía Tlalpan (Plaza de la Constitución y Moneda).

Concentraciones

  • Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación: En la Sede de la Sección IX de la CDMX (Belisario Domínguez No. 32, Col. Centro, Alc. Cuauhtémoc), desde las 10:00.
  • Direct Action Everywhere Ciudad de México: En la Explanada del Palacio de Bellas Artes (Av. Juárez y Eje Central Lázaro Cárdenas, Col. Centro, Alc. Cuauhtémoc), desde las 11:00.
  • Movimiento Mexicano de Solidaridad con Cuba: En la Secretaría del Exterior del Sindicato Mexicano de Electricistas (Av. Insurgentes Centro No. 98, Col. Tabacalera, Alc. Cuauhtémoc), desde las 11:00.
  • Sindicato Mexicano de Electricistas: En la Cooperativa Luz y Fuerza del Centro (Av. Río de Guadalupe No. 54, Col. San Juan de Aragón, Alc. Gustavo A. Madero), desde las 11:00.
  • Damnificados Unidos Multifamiliar Tlalpan: En la Unidad Habitacional Tlalpan Coyoacán (Calz. de Tlalpan y Álvaro Gálvez y Fuentes, Col. Conjunto Urbano Tlalpan, Alc. Coyoacán), desde las 11:00.
  • Colectiva “Hijas de la Cannabis”: En Plaza Tlaxcoaque (Diagonal 20 de Noviembre y Tlaxcoaque, Col. Centro, Alc. Cuauhtémoc), desde las 12:00.
  • Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos: En el Hemiciclo a Juárez (Av. Juárez No. 50, Col. Centro, Alc. Cuauhtémoc), desde las 12:00.
  • Laboratorio 4:20: En Av. Chapultepec y Amberes, Col. Juárez, Alc. Cuauhtémoc, desde las 12:00.
  • Red Internacional La Izquierda Diario en México: En la Embajada de Bolivia (Goethe No. 104, Col. Verónica Anzures, Alc. Miguel Hidalgo), desde las 12:00.
  • Coordinación de Lucha Popular: En la Sede de la Sección IX de la CDMX (Belisario Domínguez No. 32, Col. Centro, Alc. Cuauhtémoc), desde las 13:00.
  • Colectivo “Hombres y Mujeres Rebeldes en Lucha por la Humanidad”: En Rosa Venus y Rosa Bengala, Col. Molino de Rosas, Alc. Álvaro Obregón, desde las 15:00.
  • Frente por la Vivienda Joven: En el Campamento Cuba No. 11 (República de Cuba No. 11, Col. Centro, Alc. Cuauhtémoc), durante el día.

Citas Agendadas

  • Vecinos del Circuito República Federal: En la Sede de la Alcaldía Iztapalapa (Aldama No. 63, Col. San Lucas, Alc. Iztapalapa), desde las 14:00.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am

Temas:
TE RECOMENDAMOS:
Usuarios transbordan en la estación Ciudad Universitaria, de la Línea Verde.
Emiten convocatoria

CDMX abre ruta para renovar la L3 del Metro


Google Reviews