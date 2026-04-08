Granizo y lluvias intensas afectan CDMX; reportan inundaciones

Alertan por granizo y lluvias fuertes en CDMX

Las lluvias registradas la tarde de este miércoles 8 de abriol ya generan afectaciones en distintos puntos de la Ciudad de México, donde se mantiene la Alerta Amarilla activada por la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil ante el pronóstico de precipitaciones fuertes, caída de granizo y rachas de viento.

De acuerdo con reportes recientes, las condiciones meteorológicas comenzaron a intensificarse con lluvias de distinta magnitud en varias alcaldías, lo que ha derivado en encharcamientos, tránsito lento y reducción de visibilidad en vialidades.

Intensidad de lluvias por alcaldía

Autoridades capitalinas detallaron que las precipitaciones se distribuyen de la siguiente manera:

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Lluvias fuertes en Milpa Alta y Xochimilco

Lluvias y chubascos en Álvaro Obregón, Cuajimalpa y Tlalpan

Lluvias ligeras en Azcapotzalco, Coyoacán, Iztapalapa y La Magdalena Contreras

Este comportamiento confirma el avance de las lluvias hacia distintas zonas de la capital, con mayor intensidad en el sur y poniente, donde también se concentra el riesgo de tormentas más severas.

Granizo y actividad eléctrica

El pronóstico indica que las lluvias pueden estar acompañadas de actividad eléctrica y caída de granizo, principalmente en zonas altas como Tlalpan, Milpa Alta, Cuajimalpa y Xochimilco, donde las condiciones favorecen la formación de tormentas más intensas.

La presencia de granizo añade un riesgo adicional, tanto para peatones como para automovilistas, debido a posibles daños a vehículos, techumbres y mobiliario urbano.

Afectaciones en la capital

Las lluvias ya han provocado:

Encharcamientos e inundaciones en calles y avenidas

Corrientes de agua en zonas bajas

Afectaciones a la movilidad y tránsito lento

Autoridades no descartan que estas condiciones se intensifiquen conforme avance la tarde.

La SGIRPC informó que las lluvias continuarán durante la tarde, por lo que exhortó a la ciudadanía a mantenerse informada y tomar precauciones.

Entre las principales recomendaciones destacan evitar cruzar calles con corrientes de agua, retirar basura de coladeras y no resguardarse bajo árboles o estructuras inestables.

🌧️🍃 Ante el pronóstico de #lluvias y #vientos fuertes en la Ciudad de México, atiende las siguientes recomendaciones para prevenir riesgos.#PronósticoDelTiempo #LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/8WpXU9BpGo — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) April 8, 2026

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MSL