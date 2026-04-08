Granizo y lluvias intensas afectan CDMX; reportan inundaciones

Las lluvias registradas la tarde de este miércoles 8 de abriol ya generan afectaciones en distintos puntos de la Ciudad de México, donde se mantiene la Alerta Amarilla activada por la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil ante el pronóstico de precipitaciones fuertes, caída de granizo y rachas de viento.
De acuerdo con reportes recientes, las condiciones meteorológicas comenzaron a intensificarse con lluvias de distinta magnitud en varias alcaldías, lo que ha derivado en encharcamientos, tránsito lento y reducción de visibilidad en vialidades.
Intensidad de lluvias por alcaldía
Autoridades capitalinas detallaron que las precipitaciones se distribuyen de la siguiente manera:
- Lluvias fuertes en Milpa Alta y Xochimilco
- Lluvias y chubascos en Álvaro Obregón, Cuajimalpa y Tlalpan
- Lluvias ligeras en Azcapotzalco, Coyoacán, Iztapalapa y La Magdalena Contreras
Este comportamiento confirma el avance de las lluvias hacia distintas zonas de la capital, con mayor intensidad en el sur y poniente, donde también se concentra el riesgo de tormentas más severas.
Granizo y actividad eléctrica
El pronóstico indica que las lluvias pueden estar acompañadas de actividad eléctrica y caída de granizo, principalmente en zonas altas como Tlalpan, Milpa Alta, Cuajimalpa y Xochimilco, donde las condiciones favorecen la formación de tormentas más intensas.
La presencia de granizo añade un riesgo adicional, tanto para peatones como para automovilistas, debido a posibles daños a vehículos, techumbres y mobiliario urbano.
Afectaciones en la capital
Las lluvias ya han provocado:
- Encharcamientos e inundaciones en calles y avenidas
- Corrientes de agua en zonas bajas
- Afectaciones a la movilidad y tránsito lento
Autoridades no descartan que estas condiciones se intensifiquen conforme avance la tarde.
La SGIRPC informó que las lluvias continuarán durante la tarde, por lo que exhortó a la ciudadanía a mantenerse informada y tomar precauciones.
Entre las principales recomendaciones destacan evitar cruzar calles con corrientes de agua, retirar basura de coladeras y no resguardarse bajo árboles o estructuras inestables.
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MSL