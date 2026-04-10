Jeancarlo Lozano inaugura FILGAM, apuesta por libros como estrategia social contra la violencia

El alcalde de Jeancarlo Lozano lanzó el primer Festival Internacional de Letras de Gustavo A. Madero (FILGAM) con una apuesta clara: convertir la cultura en herramienta de transformación social en el norte de la Ciudad de México. Con más de 100 editoriales participantes, el evento reunió a autores, lectores y promotores culturales en una zona que históricamente había quedado fuera del circuito literario.

Durante la inauguración, el funcionario marcó el tono de su estrategia al colocar a los libros como eje de política pública. “Hoy elegimos la cultura como atención a las causas, la cultura como el camino hacia la paz”, afirmó. También insistió en romper estigmas sobre la periferia: “Hoy estamos demostrando que el norte de la ciudad llegó para ser el epicentro de la cultura”.

La primera edición del FILGAM se dedicó a la escritora Elena Poniatowska, quien conectó con el público desde el escenario con un mensaje cercano y emotivo. “Ustedes son los bonitos por venir aquí… yo me felicito por estar aquí con ustedes, y por iniciar un nuevo momento de mi vida… quiero decirles que son unos chingones”, expresó ante los asistentes, en una intervención que desató aplausos y risas.

El festival también contó con la participación de la República Checa como país invitado, lo que amplió la oferta cultural y literaria para los asistentes.

El jefe de misión adjunto de su embajada en México, Radek Hovorka, celebró la participación en esta primera edición. “Es un gran honor para nuestro país. Es la primera edición de esta Feria Internacional del Libro… ¿qué puede ser mejor?”, declaró en entrevista para la Razón.

Hovorka también destacó el intercambio cultural que propone el evento y dijo que “vamos a esperar que los ciudadanos de la alcaldía vengan a conocer nuestro país en nuestro stand”. Además, reveló su afinidad con la literatura mexicana al confesar que Elena Poniatowska es su escritora mexicana favorita.

El diplomático también adelantó la participación de talento literario de su país a distancia. “En esta feria va a asistir una escritora checa en vía remota y también tenemos otras actividades culturales”, señaló, al destacar que la presencia de su nación no se limita a un stand, sino que incluye intercambio artístico y diálogo con autores.

Radek Hovorka, jefe de misión adjunto de República Checa en México ı Foto: Especial

Los pasillos del FILGAM también abrieron espacio a creadores independientes. El historietista Joshua Hernández, con más de una década de trayectoria, celebró que la feria llegara a una zona como Gustavo A. Madero. “Se me hace súper importante, de repente está muy centralizado el contexto de la cultura y hace falta empezar a moverse desde fuera”, explicó.

Desde su experiencia como habitante de Ecatepec, resaltó el papel de las zonas urbanas en la vida de la capital.“Yo siempre he defendido que la periferia es la que realmente alimenta a la ciudad; es la que la mantiene en movimiento, y esos traslados enormes que hace la gente todos los días son prueba de ello”.

El autor de títulos como Ecatepunk y Los Miauriachis, defendió la necesidad de contar historias desde estos territorios. “Es fundamental empezar a encontrar este tipo de historias en esta zona”, sostuvo.

Además, lanzó un llamado a las nuevas generaciones de escritores al decirles que “es muy importante irse apropiando de esto y hacer que las historias se cuenten a partir de los contextos que conocen”.

Joel Benavides, comerciante de clásicos, destacó el alcance del evento para acercar productos culturales a nuevos públicos. “Nos da a conocer porque no toda la gente tiene el acceso, entonces nos da un acercamiento para juntarnos y hacer algo”, comentó. Desde su perspectiva, la ubicación resultó clave ya que casi todas las ferias son en el sur y zonas como la GAM no tienen esta oportunidad.

Esta estrategia cultural de la alcaldía forma parte de un plan más amplio de prevención social del delito. Lozano aseguró que la demarcación ha reforzado la seguridad con patrullas, cámaras y un centro de inteligencia, aunque insistió en que la clave radica en atender el origen de los problemas. “Un libro en casa es mejor futuro para las niñas y los niños; un libro en las calles son menos armas”, afirmó.

Lozano aseguró que la demarcación ha mantenido durante seis meses consecutivos una reducción en delitos de alto impacto, resultado que atribuyó a la combinación de seguridad y programas sociales. En ese contexto, consideró que el festival representa “la cereza del pastel” al incorporar la cultura como eje de transformación.

El titular de la alcaldía también anunció proyectos educativos como la construcción de dos preparatorias en la demarcación, ubicadas en Cuautepec y en la zona de Eduardo Molina. Señaló que estas acciones buscan consolidar el acceso a la educación y erradicar el analfabetismo en la zona.

También se contemplan actividades gratuitas durante los diez días que dura el FILGAM, entre ellas talleres, presentaciones literarias y dinámicas que incentivan la lectura mediante la entrega de libros. Además, escuelas de distintos niveles educativos participarán con visitas programadas para acercar a estudiantes al evento.

Finalmente, Lozano adelantó que el FILGAM crecerá para futuras ediciones. “Es el primero de muchos años para el norte de la ciudad”, afirmó, al tiempo que proyectó un aumento en la participación de editoriales y asistentes en próximas ediciones, con la meta de convertirlo en la feria con mayores ventas de libros en el país.

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MSL