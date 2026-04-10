Metro CDMX: ¿Qué líneas y estaciones están en remodelación?

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México atraviesa una fase crucial de transformación. Con el objetivo de entregar una red más segura y eficiente antes de la Copa del Mundo, las autoridades han acelerado la rehabilitación profunda de arterias vitales.
A este abril de 2026, las intervenciones estructurales en tramos clave del norte, sur y poniente alteran la movilidad habitual.
Se recomienda a los millones de usuarios planificar sus rutas con antelación, ya que estas mejoras necesarias han modificado la frecuencia de los trenes y la disponibilidad de transbordos fundamentales.
¿Cómo conseguir la tarjeta de Movilidad edición especial del Mundial 2026?
Línea 2 (Azul)
La línea que conecta Tasqueña con Cuatro Caminos es actualmente el foco principal de modernización, incluyendo renovación de vías e instalaciones.
- Estaciones cerradas: Permanecen fuera de servicio San Antonio Abad, Chabacano y Viaducto.
- Zona Sur: La terminal Tasqueña se encuentra en un proceso de rehabilitación profunda para optimizar el flujo de pasajeros y la seguridad en andenes.
Otras estaciones como Bellas Artes se encuentran en remodelación pero sin hacer ningún corte al servicio.
Línea 7 (Naranja)
En el poniente, la Línea 7 presenta ajustes que afectan el acceso a zonas de oficinas y museos.
- Estación Auditorio: Se mantiene cerrada por remodelación integral. Como alternativas, se sugiere utilizar las estaciones Polanco o Constituyentes para llegar a las inmediaciones del Bosque de Chapultepec.
Línea 3 (Verde)
La ruta entre Indios Verdes y Universidad ha iniciado su transición hacia una renovación total programada para este año.
Se realiza el retiro paulatino de trenes para revisiones exhaustivas y actualización de sistemas.
Aunque la mayoría de las estaciones operan, se reportan retrasos considerables debido a estos trabajos preventivos que preceden a la obra civil mayor de los próximos meses. Se reportan complicaciones para llegar desde Metro Indios Verdes a Hidalgo con hasta 30 minutos de espera entre cada tren.
Recomendaciones para los usuarios
Para mitigar el impacto, el Gobierno de la CDMX ha reforzado el servicio de apoyo con unidades de RTP y Metrobús. Se exhorta a los pasajeros a:
- Consultar redes oficiales: Monitorear el estado de la circulación en tiempo real.
- Anticipar el viaje: Salir con al menos 20 minutos de antelación, especialmente si se transborda en la Línea 2 o se utiliza la Línea 3.
- Movilidad Integrada: Utilizar la tarjeta oficial para agilizar el acceso a transportes emergentes.
Estas obras representan un esfuerzo por modernizar el corazón de la movilidad capitalina, garantizando un servicio digno de los eventos internacionales por venir.