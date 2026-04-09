¿Cómo conseguir la tarjeta de Movilidad edición especial del Mundial 2026?

Habrá una edición especial por el Mundial 2026

La Ciudad de México se prepara para hacer historia como la primera sede mundialista por tercera ocasión, y su infraestructura de transporte estará a la altura. Las autoridades capitalinas presentaron los detalles de la Tarjeta de Movilidad Integrada (MI) edición especial Mundial 2026, un objeto que busca ser el souvenir más útil para locales y turistas.

Para garantizar el abasto, el Gobierno de la Ciudad elevará el stock de 500 mil a 1.5 millones de plásticos, asegurando que nadie se quede sin transporte durante la justa deportiva.

Aunque el diseño final está sujeto a una última aprobación, la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, adelantó una estética que mezcla modernidad con símbolos culturales:

Iconos urbanos: Destacan el Ángel de la Independencia, Bellas Artes y la Torre Latinoamericana.

Naturaleza: El diseño incluye ilustraciones de un ajolote y un cacomixtle, rindiendo homenaje a la fauna del Valle de México.

Red de transporte: Se integran imágenes del Metro, Metrobús, Cablebús, Trolebús, RTP, Tren Ligero y Ecobici.

Se espera un stock de 1.5 millones de piezas ı Foto: Especial

¿Dónde se podrá conseguir?

Adquirir la tarjeta conmemorativa será tan sencillo como obtener una versión estándar. Estará a la venta en taquillas del Metro y máquinas de recarga en toda la red de movilidad integrada.

Precio: El costo del plástico se mantendrá entre 20 y 22 pesos (más la recarga inicial).

Recargas: El saldo máximo permitido es de $500 pesos y podrá recargarse en máquinas físicas, la App CDMX o Mercado Pago.

Versión Digital: Para usuarios con tecnología NFC, habrá una versión virtual activable desde la App CDMX con un costo de $15 pesos.

Tras el anuncio oficial este 8 de abril de 2026, se espera que el stock masivo comience a distribuirse en las taquillas conforme se acerque el mes de junio.

La Ciudad de México tendrá una nueva tarjeta de Movilidad Integrada conmemorativa por el Mundial 2026



Así luce 👇🏻 pic.twitter.com/5TKgKpnfPg — Leonardo Lugo V (@Leonardo_LugoV) April 8, 2026

Las autoridades confirmaron que estas tarjetas funcionarán en todos los sistemas de la ciudad, incluyendo el Tren Interurbano El Insurgente.

Con esta iniciativa, la capital no solo busca agilizar el flujo de millones de aficionados hacia el Estadio Azteca y zonas de celebración, sino también entregarles un fragmento de la historia deportiva que podrán conservar mucho después de que termine el Mundial.