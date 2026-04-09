Sesión en Congreso de CDMX se suspende luego que Asamblea de Barrios intenta dar portazo | VIDEO

La sesión de este jueves en el Congreso de la Ciudad de México fue suspendida luego de que integrantes de la Asamblea de Barrios intentaron dar portazo en exigencia de mejores condiciones de vivienda en la capital del país.

En el exterior del Congreso de la Ciudad de México hubo momentos de tensión, luego de que una protesta de organizaciones sociales derivó en destrozos.

Afuera del recinto, ubicado en el cruce Donceles y Allende, en el Centro Histórico, manifestantes intentaron dar portazo, pero elementos de la policía de la CDMX los disuadió, según reportes en la zona.

🚨Tensión en el Congreso de la CDMX: integrantes de la Asamblea de Barrios intentaron dar portazo, generando empujones con personal de seguridad.



Autoridades decretaron receso para evaluar la situación.



📹@laucasillas @AztecaNoticias pic.twitter.com/hh9ovaT2dp — Azucena Uresti (@azucenau) April 9, 2026

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FGR