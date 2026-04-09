Metro CDMX HOY 9 de abril: Estas son las líneas con marcha lenta

Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México informaron a través de sus redes sociales que el servicio inició con retrasos y aglomeraciones este jueves 9 de abril.
Por su parte el Metro informó al respecto de las líneas en las que se presentan afectaciones o alta afluencia, por lo que los usuarios pueden planear su viaje con mayor anticipación.
En La Razón te contamos cómo avanzan los trenes esta mañana y qué líneas son las que reportan retrasos severos.
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¿Qué líneas presentan retrasos?
Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro reportan diversas afectaciones, como retrasos, aglomeraciones y trenes que tardan cierto tiempo en salir. Estos son algunos de los reportes que comparten:
Línea 3
La línea 3 del Metro de la Ciudad de México que corre desde Indios Verdes a Universidad presenta un retraso, luego de que personal del Metro realizara maniobras para retirar un objeto metálico de la zona de vías, por lo que se trabaja para agilizar el servicio. Por su parte, los usuarios reportan lo siguiente:
- “Nulo avance del tren en universidad más de 15 minutos detenidos”
- “Línea 3 se quedó parado un tren a mitad de túnel”
- “Línea 3 sin avance, súper lenta”
Otras líneas con retraso
De acuerdo con los usuarios del metro, algunas líneas presentan alguna afectación debido a la alta afluencia:
- Línea 8 reporta avance lento y alta afluencia
- Línea A reporta un retraso en el servicio en varias estaciones
- Línea B reporta alta afluencia en estaciones como Nezahualcóyotl y Múzquiz
Además, debes recordar que la estación San Antonio Abad de la Línea 2 y Auditorio de la Línea 7 permanecen cerradas hasta nuevo aviso, no se permite el descenso ni ascenso de personas en estas estaciones.
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LMCT