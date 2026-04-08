Reportan flamazo en la estación Salto del Agua de la Línea 1 del Metro de CDMX | VIDEO

Se registró un flamazo en la estación Salto del Agua de la Línea 1 del Metro de la Ciudad de México durante la tarde de este miércoles, hecho que fue captado en video y difundido por usuarios en redes sociales. El incidente generó momentos de tensión y sorpresa entre las personas que se encontraban en la zona.

De acuerdo con los reportes compartidos por usuarios del Metro CDMX, el suceso ocurrió en la recién remodelada Línea 1, una de las más transitadas de la red. Las imágenes que comenzaron a circular en plataformas digitales muestran el momento en que se presenta el flamazo, lo que encendió la preocupación entre pasajeros.

Sobre lo ocurrido, Adrián Rubalcava informó que al mediodía de este miércoles fue retirado un tren para su revisión luego de registrarse un corto circuito, presuntamente provocado por un objeto metálico ajeno a las vías.

Usuarios del @MetroCDMX reportaron flamazo en la estación Salto del Agua de la recién remodelada Línea 1.



El incidente provocó desalojos y retrasos, aunque autoridades reportan que todo quedó en un susto. #MetroCDMX #Linea1 #Remodelación #STC pic.twitter.com/vfEcLa0SGZ — Quadratín Morelos (@Quadratin_Mor) April 8, 2026

El funcionario también señaló que, tras el incidente en Salto del Agua, no se reportaron personas lesionadas. Sin embargo, personal de Protección Civil y Seguridad Industrial brindó atención a tres usuarios por crisis nerviosa, quienes posteriormente se retiraron por sus propios medios.

Aunque el hecho provocó alarma, así como reportes de desalojos y retrasos, las autoridades indicaron que la situación fue controlada sin consecuencias mayores para los pasajeros.

Además, se informó que la circulación de los trenes en la Línea 1 continuó de manera habitual, al igual que en el resto de la red del Metro de CDMX.

Al mediodía de hoy, en la estación Salto del Agua de la Línea 1 del @MetroCDMX, se retiró un tren para su revisión, luego de registrarse un corto circuito, posiblemente ocasionado por un objeto metálico ajeno a las vías.

No se registraron personas lesionadas; personal de… — Adrián Rubalcava (@AdrianRubalcava) April 8, 2026

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LMCT