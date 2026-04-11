Caen 4 presuntos extorsionadores en CDMX; operaban contra transporte público en Cuauhtémoc e Iztapalapa

Autoridades de la Ciudad de México informaron la detención de cuatro personas presuntamente vinculadas con una red de extorsión que operaba principalmente contra conductores de transporte público en las alcaldías Cuauhtémoc e Iztapalapa.

De acuerdo con el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Pablo Vázquez Camacho, las acciones derivaron de trabajos de investigación enfocados en el combate a este delito, considerado de alto impacto por su incidencia en sectores productivos y de movilidad.

El funcionario detalló que, en la alcaldía Cuauhtémoc, elementos de la SSC ejecutaron dos órdenes de aprehensión por el delito de asociación delictuosa en contra de Xavier Gohary “N” y Erika Esveydi “N”. Estas detenciones se realizaron como parte de un seguimiento puntual a una célula delictiva generadora de violencia.

#BoletínSSC | #Extorsión l Policías de la #SSC, en coordinación con personal de la @FiscaliaCDMX, ambas de la Ciudad de México, ejecutaron cuatro Órdenes de Aprehensión en contra de tres hombres y una mujer, por el delito de Asociación delictuosa.



Las aprehensiones se realizaron… pic.twitter.com/zRkeRTq5T9 — SSC CDMX (@SSC_CDMX) April 11, 2026

Además, en un centro penitenciario de la ciudad, se cumplimentaron otras dos órdenes de aprehensión contra personas que ya habían sido detenidas en 2025 por el delito de extorsión agravada. Con estas nuevas acciones, suman cuatro los presuntos implicados puestos a disposición de las autoridades ministeriales.

Según la información oficial, todos los detenidos estarían relacionados con un grupo criminal dedicado a la extorsión de conductores de unidades de transporte público, un modus operandi que implica cobros ilegales bajo amenazas, comúnmente conocido como “derecho de piso”.

El titular de la SSC subrayó la coordinación con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para la integración de las carpetas de investigación y la obtención de las órdenes judiciales que permitieron concretar las detenciones.

En su mensaje, Pablo Vázquez Camacho también hizo un llamado a la ciudadanía para denunciar este tipo de delitos, recordando que se pueden realizar reportes de manera anónima a través del número 089 o mediante la línea directa 55 5036 3301, donde se brinda atención y orientación especializada.

#Importante | Resultado de trabajos de investigación, en el marco de la Estrategia de Combate al delito de #Extorsión, en la @AlcCuauhtemocMx compañeros de @SSC_CDMX ejecutaron dos órdenes de aprehensión por asociación delictuosa en contra de Xavier Gohary "N" y Erika Esveydi… pic.twitter.com/fkkAUqyHMK — Pablo Vázquez Camacho (@PabloVazC) April 11, 2026

Este caso se suma a los esfuerzos recientes del gobierno capitalino por contener la extorsión, un delito que, de acuerdo con autoridades, suele presentar altos niveles de subregistro debido al temor de las víctimas a represalias.

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MSL