Clara Brugada anuncia 10 ejes para consolidar un ‘Mundial Verde’ en CDMX.

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, presentó la iniciativa “Mundial Verde: con Juego Limpio, el Planeta Gana”, que consiste en el desarrollo y promoción de 10 ejes de acción a favor de la protección del medio ambiente, la biodiversidad y la cultura de la Ciudad de México y consolidar una justa deportiva responsable de manera colectiva.

“Recibir, inaugurar el mundial de futbol implica también la responsabilidad de cuidar la casa, de cuidar el medio ambiente, de cuidar la ciudad, y así enfrentar todos esos grandes retos globales que tenemos desde una visión medioambiental, con una actuación local”, afirmó.

Indicó que el objetivo es que todos los visitantes conozcan la riqueza medioambiental, cultural e histórica de la ciudad, actividades que se desarrollan no sólo en la metrópolis, sino también en los bosques, en los paisajes naturales y en el suelo de conservación.

“Queremos que el mundo venga a la ciudad y descubra una ciudad que no sólo sea el corazón de la metrópoli, sino también un territorio que produce agua, que produce oxígeno, que produce alimentos y que convive respetuosamente con su entorno natural”, señaló.

Durante la presentación de la estrategia, realizada en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, la mandataria capitalina afirmó que los 10 Ejes del Mundial Verde representan una guía y una convocatoria para la ciudadanía a transformar hábitos de forma responsable y activa a favor del medioambiente.

La Jefa de Gobierno resaltó que la Copa Mundial de Futbol representa un acelerador de obras y servicios planeados que han permitido garantizar derechos y cerrar brechas en la infraestructura pública con un enfoque de responsabilidad medioambiental colectiva.

En ese sentido, convocó a todos los habitantes de la ciudad y a visitantes a vivir un Mundial con responsabilidad medioambiental y recordar que la capital del país no sólo es urbana, sino que al contrario, el 60 por ciento de su territorio es suelo de conservación.

“Los invitamos a vivir un Mundial Verde, que nos preguntemos por cada acción que hacemos durante el Mundial, no cuánta huella dejamos de contaminación, sino qué es y cómo queremos vivir en el futuro para que hoy, en el presente, podamos hacer acciones que nos ayuden a lograr esos sueños”, expresó al llamar a una labor colectiva.

En la Ciudad de México el 60% del territorio es #SueloDeConservación: bosque de agua, montañas y ecosistemas únicos que nos dan vida.



¡Viviremos este #MundialVerde con cuidado, respeto y responsabilidad! pic.twitter.com/k75PVsY8f4 — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) April 15, 2026

La estrategia “Mundial Verde: con Juego Limpio, el Planeta Gana”, explicó la titular del Ejecutivo local, junto a la secretaria del Medio Ambiente (Sedema), Julia Álvarez Icaza, consta de 10 acciones enfocadas a rubros específicos que garanticen una menor contaminación, más aire limpio y el impulso al desarrollo económico de las y los productores del suelo de conservación.

Durante la presentación de la estrategia, la titular de la dependencia medioambiental se encargó de exponer a detalle las características de los diferentes puntos que la constituyen.

1. Un mundial limpio y sin plásticos

Consiste en la desincentivación de los plásticos de un sólo uso, por ello se ha creado un distintivo de espacios libres de este tipo de productos que reconoce a los comercios que cumplen con la normativa de prohibirlos. Asimismo, en coordinación con el sector privado, se promoverá el uso de vasos reutilizables en festivales futboleros, en el estadio y puntos turísticos, a fin de generar la menor cantidad de desechables posibles.

2. Economía circular

En alianza con la Asociación Mexicana de Bioplásticos, se buscó acelerar la estrategia de separación correcta de residuos mediante la implementación de estaciones de retorno en los festivales futboleros y en los FIFA Fan Fest.

3. Mobiliario urbano con materiales reciclables

Este eje busca mandar el mensaje de que “la basura que se separa no es basura, sino residuos que tienen valor”, que pueden acabar en mobiliario práctico.

4. Botanas locales, justas y saludables

Con el fin de fortalecer el consumo local, integrar y visibilizar productos del suelo de conservación en canales de venta directa y reducir la intermediación de los mismos, se está trabajando para comercializar, como botana futbolera, nopal deshidratado y churritos de amaranto.

Además, se van a habilitar puntos de venta de estos productos del suelo de conservación en tiendas de autoservicio y se incorporarán como amenidades en hoteles productos como la miel para que “la bienvenida sea dulce”.

Los productores del suelo de conservación destacaron la importancia del nopal y la miel como alimentos emblemáticos de la Ciudad de México, donde una productora apícola subrayó el papel fundamental de las abejas en el equilibrio ambiental y la producción de miel de alta calidad, mientras que el productor de nopal resaltó la versatilidad de este alimento, sus beneficios para la salud y su contribución a la conservación del suelo, el agua y el oxígeno.

5. Mundial de ciudad lacustre

Su objetivo es mejorar la infraestructura de los embarcaderos turísticos de Cuemanco y Nativitas, en Xochimilco, mediante una visión sustentable con mobiliario reciclado, infraestructura sustentable de bajo consumo energético y baja huella de CO2, tratamiento de aguas residuales y captación de agua pluvial.

Se destaca la conservación del ajolote –en el Santuario del Ajolote– y la biodiversidad lacustre en su hábitat natural mediante un espacio de conservación y educación ambiental, así como la recuperación del humedal y mejoramiento del Parque Ecológico de Xochimilco.

6. Rutas turísticas sustentables

Diversificación de la distribución del turismo en la ciudad, promoviendo los productos y servicios del suelo de conservación mediante la ampliación del espectro de la capital con la apertura de Rutas del Campo, las cuales son agroturísticas con actividades recreativas, educativas y de sensibilización en el suelo de conservación.

También, reconversión de la lógica del turismo mediante la implementación de un plan de capacitación para los prestadores de servicios turísticos de los embarcaderos, quienes han recibido una certificación de la NOM-009 para ser guías de naturaleza y así haya un turismo regenerativo y sustentable.

7. Un mundial de flores y colores

Por medio del trabajo coordinado de la Secretaría de Medio Ambiente y de Obras y Servicios llenarán la ciudad de flores compradas directamente con los floricultores de la Ciudad de México con el programa Un Millón de Flores.

8. Justicia climática

Tiene como fin proporcionar tecnologías climáticas limpias para mejorar la gestión energética y la autonomía hídrica y alimentaria en los hogares mientras se reducen las emisiones contaminantes y la huella de carbono.

9. Mundial con aire limpio

Se reforzarán las acciones que permitan la reducción de emisiones en la temporada mundialista, como el programa Bájate del Coche, que consiste en el acceso peatonal a la última milla del Estadio, uso de transporte colectivo y la ciclovía Gran Tenochtitlán.

Se convoca a hacer una alianza para trabajar en casa (home office) durante el periodo mundialista.

10. Uso de matracas futboleras desde Xochimilco

Se impulsará el desarrollo económico con la producción de 500 mil matracas de carrizo de los canales de Xochimilco, realizadas por productores del suelo de conservación capacitados por la Sedema y la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes para aprovechar esta especie considerada invasora en la elaboración de artesanías.

“Todas estas acciones están alineadas a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Esa gran Agenda Global medio ambiental, depende, principalmente de lo local, y trabajar en favor del medio ambiente. En medio de un evento tan importante como es el Mundial es, sin duda, una de las tareas más importantes que tenemos”, reiteró Brugada Molina.

Michel Bauer, CEO del Host City Ciudad de México, indicó que se suman a la iniciativa del gobierno capitalino y usarán materiales reciclables durante la realización de Fan Festival, a realizarse en el Zócalo, donde se espera la participación de 55 mil personas diarias en los horarios de los partidos.

Indicó que los alimentos se servirán en recipientes y cubiertos 100% biodegradables; las bebidas se darán en vasos conmemorativos para que la gente los conserve como un souvenir. Dijo que no habrá uso de pirotecnia, estimularán el uso de transporte público; los elementos decorativos del festival serán elaborados con textiles, pinturas y pisos con materiales reciclados.

Presentamos 10 ejes de acción para lograr un #MundialVerde en la Ciudad de México.



Impulsamos una agenda con justicia territorial: economía circular, tecnología limpia, cuidado y promoción del #SueloDeConservación, y fortalecimiento de nuestra zona lacustre.… pic.twitter.com/KK40wsdIln — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) April 15, 2026

Señaló que usarán paneles solares para suministro de energía, habrá generadores para minimizar el uso del combustible y los residuos serán separados y procesados por una empresa especializada. Además, añadió, se instalarán dispositivos de captación de agua pluvial, la que se usará para la limpieza de sanitarios y áreas públicas.

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JVR