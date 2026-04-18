Detienen a 4 presuntos narcomenudistas en dos alcaldías de la CDMX

En operativos simultáneos realizados en las alcaldías Miguel Hidalgo y Cuauhtémoc, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvieron a cuatro hombres presuntamente vinculados con delitos contra la salud, además de asegurar armas de fuego, posible droga y cientos de tarjetas bancarias aparentemente apócrifas.

De acuerdo con el reporte oficial, las autoridades ejecutaron dos órdenes de cateo tras obtener datos de prueba que fueron presentados ante un juez de control.

El primer operativo se realizó en la colonia San Juanico, en la alcaldía Miguel Hidalgo, donde fueron detenidos dos hombres de 34 y 45 años. En el sitio, los agentes aseguraron diversas bolsas con hierba verde y seca con características similares a la marihuana, así como 84 bolsitas listas para su distribución y un arma de fuego larga tipo escopeta abastecida con cartuchos útiles.

El segundo despliegue tuvo lugar en la colonia Buenos Aires, en la alcaldía Cuauhtémoc, donde fueron detenidos dos hombres de nacionalidad colombiana, de 22 y 30 años. En este inmueble, los oficiales localizaron distintas dosis de presunta droga, entre ellas sustancia sólida con características de metanfetamina, además de una báscula digital y un arma de fuego corta.

Uno de los hallazgos que llamó la atención de las autoridades fue el aseguramiento de aproximadamente 500 tarjetas bancarias, aparentemente falsas, lo que podría abrir nuevas líneas de investigación por posibles delitos financieros.

El titular de la SSC, Pablo Vázquez Camacho, informó en redes sociales que, como resultado de estos operativos, se aseguraron más de 300 dosis de presunta droga, además de básculas grameras y otros indicios relacionados con la venta de narcóticos.

Asimismo, destacó que los inmuebles intervenidos quedaron sellados y bajo resguardo, mientras continúan las investigaciones para identificar a otros posibles involucrados.

#Importante | Resultado de trabajos de investigación, en @AlcCuauhtemocMx y @AlcaldiaMHmx, compañeros de @SSC_CDMX, en operaciones simultáneas, ejecutaron dos órdenes de cateo donde detuvieron a Yair Fernando "N", Jacob Steven "N", Armando "N" y Marcos Josue "N".



Se les… pic.twitter.com/APjQ64crqz — Pablo Vázquez Camacho (@PabloVazC) April 18, 2026

Las autoridades capitalinas señalaron que, tras un cruce de información, se identificó que uno de los detenidos, de 34 años, cuenta con seis ingresos al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México, por delitos como robo en distintas modalidades y delitos contra la salud.

Los cuatro hombres fueron identificados como Yair Fernando “N”, Jacob Steven “N”, Armando “N” y Marcos Josué “N”, ya fueron puestos a disposición del Ministerio Público, que determinará su situación jurídica en las próximas horas.

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

MSL