Automóvil choca contra RTP en la México - Cuernavaca; reportan 4 lesionados | VIDEO

Un fuerte choque entre un vehículo y una unidad de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) sobre la autopista México - Cuernavaca provoca un cierre parcial de circulación, además de que, por estos hechos, se reportan al menos cuatro heridos.
Medios locales reportaron que el accidente ocurrió la mañana de este lunes, alrededor de las 07:00 horas, a la altura de Tlalpan, a la salida de la Ciudad de México.
El incidente ocurrió en el tramo conocido como “curvas de El Cantil”, identificado por su alta peligrosidad para conductores y su gran incidencia de accidentes viales.
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Según los reportes, fue el vehículo, un particular, el que impactó directo contra la unidad de transporte. Si bien esta última no sufrió daños significativos, el automóvil sí resultó con la carrocería frontal destrozada, como se aprecia en algunos videos que circularon por medios digitales.
De acuerdo con los informes, al menos cuatro personas habrían resultado lesionadas.
No obstante, no se conoce más información al respecto y, al cierre de esta nota, ninguna autoridad de la Ciudad de México o Morelos ha emitido alguna comunicación oficial sobre el accidente.
Sin embargo, se reporta que la circulación se vio afectada, por lo que se urgió a tomar precauciones al circular por la México - Cuernavaca, y al salir de la Ciudad de México.
Durante la madrugada, Guardia Nacional Carreteras alertó sobre otro accidente en la misma autopista, esta vez a la altura del kilómetro 83, cerca de la entrada al municipio de Cuernavaca, sin afectaciones mayores a la circulación.
¿Cómo prevenir un accidente de tránsito?
Si bien el riesgo de sufrir un accidente vial no puede eliminarse por completo, sí es posible disminuirlo mediante la adopción de las siguientes recomendaciones:
- Respeta las señales de tráfico: Presta atención a las señales de alto, ceda el paso y límites de velocidad
- Mantén la distancia: Guarda una distancia segura con el vehículo que te precede para tener tiempo de reacción
- No usar el teléfono móvil: Evita distracciones; utiliza manos libres si es necesario
- Conduce a la velocidad adecuada: Ajusta tu velocidad según las condiciones del camino y del clima
- Usa el cinturón de seguridad: Asegúrate de que todos los ocupantes del vehículo lo usen
- No conduzcas bajo los efectos del alcohol o drogas: Designa un conductor sobrio o utiliza transporte alternativo si has consumido
- Mantén tu vehículo en buen estado: Realiza revisiones regulares y asegúrate de que frenos, luces y neumáticos estén en óptimas condiciones
- Sé previsivo y anticipa situaciones: Observa el comportamiento de otros conductores y anticipa posibles peligros
- Usa las luces adecuadamente: Activa las luces en condiciones de poca visibilidad, como lluvia o niebla
- Respeta a los peatones y ciclistas: Siempre cede el paso a los peatones en cruces y mantén una distancia segura con ciclistas
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