Tras 5 horas de caos, manifestantes liberan la México – Cuernavaca en inicio vacacional

Momento en que se reabrió la circulación.

La circulación vehicular en la México – Cuernavaca, a la altura de la caseta de cobro de la Alcaldía de Tlalpan, comenzó a normalizarse tras la liberación de la vialidad por manifestantes, cuyo bloqueo duró alrededor de cuatro horas.

El bloqueo se dio al inicio de las vacaciones de Semana Santa que arranca este viernes 27 de marzo del 2026.

La liberación se dio en ambos sentidos de la vialidad, se informó.

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FGR