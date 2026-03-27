Manifestantes bloquean salida a México - Cuernavaca, en pleno inicio de vacaciones por Semana Santa

Vecinos bloquean la México - Cuernavaca para exigir agua; afecta movilidad durante inicio de vacaciones.

Un grupo de manifestantes bloquea la salida a la autopista México - Cuernavaca, la mañana de este viernes, lo que ha complicado la movilidad fuera de la capital mexicana en pleno inicio del periodo vacacional por Semana Santa.

Medios locales reportaron que, alrededor de las 08:00 horas de este viernes, alrededor de 50 vecinos de la colonia San Pedro Mártir y aledañas, en la alcaldía Tlalpan, bloquearon la salida a la autopista México - Cuernavaca, a la altura de la caseta.

Según los reportes locales, los vecinos exigen mejoras en el suministro de agua, el cual, denuncian, ha sufrido interrupciones en semanas recientes. Los manifestantes sostienen carteles con leyendas como: “El agua es un derecho” y “No cumplen, queremos agua”.

🚧 Bloqueo en la autopista México–Cuernavaca



Se registra bloqueo en el inicio de la autopista México-Cuernavaca, en la Ciudad de México, lo que provoca afectaciones viales y largas filas de vehículos en la zona#diariocambio #Puebla pic.twitter.com/wTHvX8XTkX — Diario Cambio (@Diario_Cambio) March 27, 2026

A propósito, Guardia Nacional Carreteras emitió recomendaciones sobre el bloqueo, el cual, advirtió, es un “cierre total de circulación” a la altura del kilómetro 23.

Puntualizó que la ruta alterna ante esta situación es la carretera libre México - Cuernavaca.

En el mismo sentido lo advirtió Caminos y Puentes Federales (Capufe), el cual remarcó que el bloqueo ocurre a la altura de la caseta Tlalpan, y que afecta a ambos sentidos de la carretera.

#TomePrecauciones en #CdMéx se registra cierre total de circulación por presencia de personas cerca del km 023+200, de la carretera México - Cuernavaca. Se orienta a la ciudadanía #rutaalterna carretera libre México - Cuernavaca. pic.twitter.com/vkPjxSdg5r — Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) March 27, 2026

Por lo anterior, recomendó tomar vías alternas como el Viaducto Elevado Tlalpan o, nuevamente, la carretera libre federal.

“#AutMéxicoCuernavaca, Plaza de Cobro Tlalpan. Continúa cierre a la circulación en ambos sentidos por presencia de manifestantes. Se recomienda tomar como vías alternas el Viaducto Elevado Tlalpan o carretera libre federal. Toma tus precauciones. Para más información llama al 088 y 074”, escribió Capufe en la red social X.

Hasta el momento, se desconoce si representantes de autoridades capitalinas se han acercado con los manifestantes para sostener diálogos y buscar la reapertura de la circulación.

☑️ ACTUALIZACIÓN.#AutMéxicoCuernavaca, Plaza de Cobro Tlalpan. Continúa cierre a la circulación en ambos sentidos por presencia de manifestantes.



➡️ Se recomienda tomar como vías alternas el Viaducto Elevado Tlalpan o carretera libre federal.

Toma tus precauciones. Para más… — CAPUFE (@CAPUFE) March 27, 2026

El bloqueo ocurre el viernes que antecede al inicio de las vacaciones de Semana Santa, las cuales se celebran del 30 de marzo al 10 de abril según el calendario de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Por lo anterior, este cierre a la circulación afectó a los usuarios que aprovecharon la mañana de este viernes para salir de la Ciudad de México por una de las carreteras más transitadas para este propósito.

Se espera que autoridades capitalinas brinden más información pronto. Asimismo, estas han hecho un llamado a la población a tomar precauciones en carreteras federales durante este periodo vacacional.

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