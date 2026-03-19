Bloquean Periférico Norte para exigir reapertura de anexos; ve las alternativas viales

Bloqueo en Periférico Norte es para exigir reapertura de anexos.

Un grupo integrado por miembros de distintos Centros de Alcohólicos Anónimos bloquearon el Anillo Periférico Norte, a la altura del Palacio Municipal de Naucalpan, en dirección a Ciudad Satélite, en el Estado de México.

La interrupción en la vía generó largas filas de automóviles, los cuales circulaban por carriles centrales y laterales. Los manifestantes abrieron un carril para tratar de aliviar la carga vehicular que se presenta en la zona.

Los inconformes que realizaron el bloqueo exigen la reapertura de al menos 34 centros de rehabilitación, lo cuales fueron clausurados tras operativos realizados por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.

Además, también pidieron la liberación de al menos 6 personas que fueron detenidas en las diligencias de la Fiscalía del Edomex.

El grupo advirtió que podrían cerrar ambos sentidos del Periférico Norte si las autoridades no dan solución a sus demandas. Las autoridades aseguraron que el cierre de dichos centros ocurrió por presuntas irregularidades en el funcionamiento.

Alternativas viales

Avenida López Portillo

Avenida Gustavo Baz

Vía Adolfo López Mateos

Avenida Lomas Verdes

Avenida Mario Colín y Avenida Jesús Reyes Heroles

Hasta el momento, las autoridades no han realizado un acercamiento con los inconformes para tratar de liberar el Periférico Norte.

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JVR