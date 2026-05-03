Tamaulipas tiene el apoyo del Gobierno de México ‘como nunca antes’: Américo Villarreal

El gobernador Américo Villarreal Anaya afirmó que Tamaulipas vive una etapa de coordinación efectiva con el Gobierno de México, con respaldo directo en áreas estratégicas como salud, educación, seguridad y turismo, lo que ha permitido avanzar en infraestructura hospitalaria, conectividad digital, atención médica, promoción turística y reconstrucción del tejido social.

Durante el programa “Diálogos con Américo”, transmitido por Radio Tamaulipas, el mandatario destacó que la administración federal mantiene acompañamiento de recursos “como nunca lo habíamos visto” , particularmente en el sector salud, donde se impulsa un nuevo modelo basado en el derecho constitucional de la población a recibir atención médica gratuita, medicamentos e insumos.

Villarreal Anaya subrayó que este trabajo conjunto en salud, “con Humanismo y Calidad”, se refleja en la operación del IMSS-Bienestar, el fortalecimiento de hospitales, la modernización tecnológica de los servicios médicos y una visión de gobierno que coloca a las personas en el centro.

El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya. ı Foto: Cortesía

Salud: prevención, tecnología e infraestructura hospitalaria

El gobernador explicó que el nuevo modelo de salud se sostiene en dos componentes: la atención médica directa en unidades, hospitales y centros de salud, y la salud pública enfocada en la prevención, promoción y vigilancia epidemiológica.

Uno de los avances más relevantes es la plataforma de Salud Integral en Tamaulipas, dirigida inicialmente a mujeres embarazadas, que permite dar seguimiento al proceso de gestación mediante una aplicación móvil . A través de esta herramienta, las usuarias pueden reportar síntomas de alarma —dolor de cabeza, mareo, inflamación, fatiga o aumento acelerado de peso— para que el sistema médico active seguimiento y determine si requieren consulta o canalización hospitalaria.

El mandatario informó que alrededor del 65 por ciento de las mujeres embarazadas se encuentra bajo este modelo de vigilancia , con resultados alentadores: cero muertes maternas en el registro oficial y una disminución significativa en riesgos neonatales.

También destacó el uso de herramientas digitales para atender enfermedades como diabetes, hipertensión, padecimientos cardiovasculares e infartos, mediante alertas tempranas, seguimiento médico y recomendaciones de estilos de vida saludable, lo que ha permitido incluso atender emergencias y reducir la mortalidad asociada.

En materia de infraestructura, anunció que a finales de mayo el Hospital General de Ciudad Madero estará 100 por ciento operativo, en beneficio de más de 500 mil personas sin seguridad social. A ello se suman el Hospital General de Matamoros, ya incorporado al IMSS-Bienestar, y el nuevo Hospital Regional del ISSSTE en Tampico.

Sobre el Centro Oncológico de Tamaulipas, precisó que, con apoyo del Gobierno Federal, se adquirió un acelerador lineal para sustituir la antigua bomba de cobalto, lo que permitirá ofrecer radioterapia de mayor precisión.

“Están en las últimas fases de su prueba y la última fecha que nos dijeron es que también a principios de junio, este ya estará otra vez operativo”, comentó.

Seguridad: confianza para visitantes y familias

El gobernador destacó que la seguridad ha sido clave para fortalecer la actividad turística y la movilidad en el estado. Señaló que durante el reciente periodo vacacional se mantuvo la presencia de la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y la Marina en carreteras, centros turísticos y zonas costeras.

Afirmó que, pese a la alta afluencia de visitantes, los incidentes carreteros fueron menores y no se registraron hechos extraordinarios contra turistas.

“Avanzamos en dos frentes muy importantes: la promoción turística y la percepción de seguridad que ya tenemos en nuestra entidad y que los visitantes la aprecian y la aquilatan”, dijo.

Turismo: crecimiento sostenido

Villarreal Anaya informó que Tamaulipas registró más de 3 millones 40 mil visitantes durante 17 días del periodo vacacional de Semana Santa, con una derrama económica superior a 3 mil millones de pesos .

“Lo que nos refleja la presencia de este número de turista es que es un estado que se percibe con seguridad”, señaló.

Recordó que el año anterior la entidad recibió más de 16 millones de visitantes, con ingresos turísticos superiores a 17 mil millones de pesos, consolidando al sector como motor de crecimiento económico y generación de empleos. El turismo, dijo, “se convierte en un área sustantiva de la economía de nuestra entidad”.

Destacó destinos como Playa Miramar, Tampico, Ciudad Madero y Altamira; así como espacios de ecoturismo como Laguna Madre, La Pesca y la Reserva de la Biosfera El Cielo, además de los Pueblos Mágicos de Tula y Ciudad Mier. También mencionó el impulso al turismo religioso en el Santuario de la Virgen de El Chorrito, la Cruz de Tula y el desarrollo de paraderos turísticos vinculados a la actividad cinegética y de pesca.

Familia: reconstrucción del tejido social

Finalmente, el gobernador subrayó que su gobierno también se refleja en la atención a niñas, niños, adolescentes y familias mediante programas del DIF Tamaulipas como Lazos de Bienestar.

En el entorno social post pandemia, advirtió sobre los riesgos del uso excesivo de pantallas digitales en la infancia y llamó a recuperar espacios comunitarios, deportivos, culturales y familiares.

“Con estos grandes programas que se están haciendo, de reconstrucción del tejido social… vemos cómo aplican y se divierten (los niños y las niñas tamaulipecas)… disfrutan de alguna actividad física en un espacio que se les haya adecuado para eso”.

El mandatario enfatizó la importancia de ofrecer alternativas de convivencia, deporte y cultura :

“Hoy es más importante rescatar a nuestra juventud, a nuestros niños, volverlos a integrar a un marco social de convivencia para que también sigamos fortaleciendo estos niveles de seguridad y bienestar para todos” Américo Villarreal, gobernador de Tamaulipas



Villarreal Anaya concluyó que Tamaulipas avanza con respaldo federal, coordinación institucional y una visión integral de bienestar que articula salud, educación, seguridad, turismo y familia.

cehr