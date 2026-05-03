Héctor Yunes renuncia al PRI; advierte desaparición del partido por ‘caciquil conducción’ de ‘Alito’ Moreno

Héctor Yunes Landa, diputado local en Veracruz, anunció su renuncia al PRI tras acusar que el dirigente nacional, Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas, mantiene “secuestrado” al partido político.
Al anunciar su salida luego de más de 45 años de militancia, el legislador veracruzano reprochó la “caciquil conducción” del instituto político bajo “Alito” Moreno, quien se ha mantenido al frente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) desde 2019.
Yunes Landa advirtió que el PRI podría encaminarse a su desaparición al considerar que la actual dirigencia ha apartado “a sus más distinguidos militantes” y reducido el partido “a una minoría sin proyecto ni futuro”.
“Mi renuncia obedece a que el partido hoy se encuentra secuestrado por un personaje impresentable que pretende seguir decidiendo por décadas el futuro del PRI. Alejandro Moreno no sólo ha fracturado al partido, sino que ha alejado a sus más distinguidos militantes reduciendo al PRI a una minoría sin proyecto ni futuro", sostuvo el diputado local en un mensaje en video.
“Por ello mi renuncia irrevocable al que fue, por décadas, el mejor partido de México y que hoy, por la caciquil conducción del peor presidente de su historia, se encuentra extraviado en una ruta incierta que tristemente podría conducirlo a su extinción”, lamentó.
