Lluvia desata afectaciones en transporte y vialidades de la CDMX

Las lluvias registradas la tarde de este martes en la Ciudad de México han provocado encharcamientos, tránsito lento y afectaciones en el transporte público, especialmente en el Sistema de Transporte Colectivo Metro, donde se implementó marcha de seguridad en varias líneas.

De acuerdo con reportes de autoridades capitalinas y usuarios en redes sociales, las precipitaciones comenzaron de forma dispersa y se intensificaron conforme avanzó la tarde, afectando principalmente zonas del sur, poniente y oriente de la capital.

¿Cuáles son las alcaldías con mayor afectación?

Entre las demarcaciones donde se han reportado lluvias y complicaciones se encuentran:

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Álvaro Obregón

Coyoacán

Gustavo A. Madero

Iztapalapa

Tlalpan

Xochimilco

En estas zonas se han registrado acumulación de agua en vialidades, reducción de visibilidad y avance lento de vehículos, lo que ha complicado la movilidad en avenidas principales y calles secundarias.

Metro opera con retrasos por lluvia

El Metro informó que, debido a las condiciones climatológicas, se implementó marcha de seguridad, lo que ha generado retrasos en el servicio.

Las líneas afectadas son:

Línea 3

Línea 4

Línea 5

Línea 9

Línea 12

Línea A

Línea B

El sistema explicó que, durante la lluvia, los trenes reducen su velocidad o pueden detenerse momentáneamente para realizar ajustes y garantizar la seguridad de los usuarios. Además, pidió seguir indicaciones del personal y tomar previsiones.

#MetroAlMomento: Debido a la presencia de lluvia en distintos puntos de la ciudad, se implementa marcha de seguridad en las Líneas 2, 3, 4, 5, 9, 12, A y B. Esta medida reduce la velocidad de los trenes para garantizar un trayecto seguro.



Toma previsiones. pic.twitter.com/IPJJ9sUsjf — MetroCDMX (@MetroCDMX) April 22, 2026

Principales afectaciones

Las lluvias de este martes han dejado afectaciones como:

Encharcamientos en distintas vialidades

Tráfico intenso

Retrasos en transporte público

Riesgo de caída de ramas o estructuras

Aunque no se reportan afectaciones mayores de forma generalizada, las autoridades mantienen monitoreo ante posibles incrementos en la intensidad de la lluvia.

▶ #Video | Un fuerte aguacero cae sobre la plancha del Zócalo y afecta la visibilidad en las inmediaciones de Palacio Nacional. El agua inunda las calles aledañas mientras los transeúntes buscan refugio bajo los portales cercanos



📹: Yulia Bonilla @yul_bonilla pic.twitter.com/hfCxCnKsyV — La Razón de México (@LaRazon_mx) April 22, 2026

El pronóstico indica que las precipitaciones podrían continuar durante la tarde y noche, acompañadas de actividad eléctrica, rachas de viento y posible caída de granizo, por lo que se mantiene activa la Alerta Amarilla.

Autoridades recomiendan evitar cruzar corrientes de agua, conducir con precaución y salir con anticipación ante posibles retrasos en los traslados.

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MSL