Lluvia desata afectaciones en transporte y vialidades de la CDMX

Las lluvias registradas la tarde de este martes en la Ciudad de México han provocado encharcamientos, tránsito lento y afectaciones en el transporte público, especialmente en el Sistema de Transporte Colectivo Metro, donde se implementó marcha de seguridad en varias líneas.
De acuerdo con reportes de autoridades capitalinas y usuarios en redes sociales, las precipitaciones comenzaron de forma dispersa y se intensificaron conforme avanzó la tarde, afectando principalmente zonas del sur, poniente y oriente de la capital.
¿Cuáles son las alcaldías con mayor afectación?
Entre las demarcaciones donde se han reportado lluvias y complicaciones se encuentran:
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- Álvaro Obregón
- Coyoacán
- Gustavo A. Madero
- Iztapalapa
- Tlalpan
- Xochimilco
En estas zonas se han registrado acumulación de agua en vialidades, reducción de visibilidad y avance lento de vehículos, lo que ha complicado la movilidad en avenidas principales y calles secundarias.
Metro opera con retrasos por lluvia
El Metro informó que, debido a las condiciones climatológicas, se implementó marcha de seguridad, lo que ha generado retrasos en el servicio.
Las líneas afectadas son:
- Línea 3
- Línea 4
- Línea 5
- Línea 9
- Línea 12
- Línea A
- Línea B
El sistema explicó que, durante la lluvia, los trenes reducen su velocidad o pueden detenerse momentáneamente para realizar ajustes y garantizar la seguridad de los usuarios. Además, pidió seguir indicaciones del personal y tomar previsiones.
Principales afectaciones
Las lluvias de este martes han dejado afectaciones como:
- Encharcamientos en distintas vialidades
- Tráfico intenso
- Retrasos en transporte público
- Riesgo de caída de ramas o estructuras
Aunque no se reportan afectaciones mayores de forma generalizada, las autoridades mantienen monitoreo ante posibles incrementos en la intensidad de la lluvia.
El pronóstico indica que las precipitaciones podrían continuar durante la tarde y noche, acompañadas de actividad eléctrica, rachas de viento y posible caída de granizo, por lo que se mantiene activa la Alerta Amarilla.
Autoridades recomiendan evitar cruzar corrientes de agua, conducir con precaución y salir con anticipación ante posibles retrasos en los traslados.
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MSL