Se registra fuerte incendio en zona del Mercado de la Merced; consume puestos semifijos

Se registra fuerte incendio en zona del Mercado de la Merced.

Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos combaten las llamas de un fuerte incendio en el Mercado de la Merced, en la colonia Centro, en la Ciudad de México.

A través de sus redes sociales, el jefe de los tragafuegos, Juan Manuel Pérez Cova, informó sus compañeros trabajan en la calle Adolfo Gurrión, en la colonia Centro, donde se han visto afectados puestos semifijos.

Imágenes muestran cómo hay una columna de humo que se aprecia desde distintas zonas de la capital; además, en un video se observa cómo los bomberos intentan apagar el fuego.

Informo que estamos en la calle Adolfo Gurrión, en la Colonia Centro, para atender un incendio que involucra puestos semifijos. Continúo informando. @ClaraBrugadaM pic.twitter.com/9HDsrH1Ywo — Jefe Vulcano Cova (@JefeVulcanoCova) April 22, 2026

En un momento más información.

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JVR