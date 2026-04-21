Publican videos en redes sociales

Se registra fuerte incendio en zona del Mercado de la Merced; consume puestos semifijos

Los bomberos trabajan en la calle Adolfo Gurrión, en la colonia Centro, donde el incendio afecta a los puestos semifijos que se ubican en la zona

Se registra fuerte incendio en zona del Mercado de la Merced.
Se registra fuerte incendio en zona del Mercado de la Merced. Foto: Especial.
Por:
La Razón Online

Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos combaten las llamas de un fuerte incendio en el Mercado de la Merced, en la colonia Centro, en la Ciudad de México.

A través de sus redes sociales, el jefe de los tragafuegos, Juan Manuel Pérez Cova, informó sus compañeros trabajan en la calle Adolfo Gurrión, en la colonia Centro, donde se han visto afectados puestos semifijos.

Imágenes muestran cómo hay una columna de humo que se aprecia desde distintas zonas de la capital; además, en un video se observa cómo los bomberos intentan apagar el fuego.

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JVR

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