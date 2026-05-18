¡GAM va por el Guinness! Janecarlo pinta el mural futbolero más grande del mundo

La alcaldía Gustavo A. Madero dejará huella en la historia del arte urbano y del futbol mundial. Con un mural monumental elaborado completamente a pincel, alcalde Janecarlo Lozano Reynoso busca romper el Récord Guinness al mural histórico de futbol más grande del mundo, una obra que además de sus dimensiones apuesta por transformar el rostro del norte de la Ciudad de México a través de la cultura y la recuperación del espacio público.

La pieza artística, ubicada sobre Avenida Centenario, una de las vialidades más importantes de la demarcación, supera los 200 metros cuadrados y fue realizada durante 90 días por artistas mexicanos que apostaron por rescatar la tradición muralista nacional mediante una técnica completamente artesanal.

Cada trazo fue elaborado con pincel y pintura acrílica, dejando de lado el aerosol para privilegiar el detalle y la precisión, uno de los elementos clave que serán evaluados por Guinness World Records el próximo 24 de mayo.

El proyecto forma parte de una estrategia integral impulsada por la alcaldía para convertir espacios deteriorados en corredores culturales y “territorios de paz”. Además del mural, el gobierno maderense rehabilita más de un kilómetro de la avenida Centenario con iluminación, áreas verdes, infraestructura urbana y la construcción de un Sendero de Paz, Seguridad y Esperanza.

Durante la presentación oficial en el Ágora Elena Poniatowska, el alcalde Janecarlo Lozano afirmó que el norte de la capital vive una transformación histórica y dejó claro que la cultura será uno de los ejes principales de su administración.

“Estamos haciendo del norte de la ciudad el corazón cultural de esta ciudad”, expresó el alcalde, quien sostuvo que durante muchos años existió la percepción de que los grandes proyectos culturales solo llegaban al sur de la capital, mientras alcaldías como Gustavo A. Madero permanecían relegadas.

Para Janecarlo Lozano el mural no representa únicamente una intervención artística monumental, sino también una política pública enfocada en recuperar espacios públicos mediante el arte, el deporte y la convivencia social. “La seguridad no solamente se construye con patrullas; también se construye con cultura, con espacios dignos y con derechos culturales”, dijo.

La obra propone un recorrido visual que conecta el pasado prehispánico con la actualidad. El mural inicia con referencias al juego de pelota mesoamericano como símbolo ritual y cultural, avanza hacia el nacimiento del futbol moderno en Inglaterra y su llegada a México, hasta desembocar en el fenómeno global que representa hoy el deporte más popular del planeta, justo en el contexto del Mundial de Futbol 2026.

La obra integra elementos de la cosmovisión mesoamericana, símbolos nacionales y escenarios emblemáticos de México. Entre ellos destacan el Palacio de Bellas Artes, el Ángel de la Independencia y la Basílica de Guadalupe, además de estadios icónicos como el Estadio Azteca.

En el desarrollo de la obra participan artistas mexicanos encabezados por el maestro Carlos Alberto Badillo Cruz, junto con José Cruz Pacheco, Andree Orozco, Francisco Thomas Arriaga, Vivian Velázquez Ventura y Christian Zúñiga Lazcano.

Por su parte, Ingrid Paola Rodríguez Borja, representante de Récord Guinness, destacó que este tipo de proyectos no solo buscan imponer marcas internacionales, sino fortalecer la identidad colectiva y preservar historias que nacen desde las comunidades.

Con esta apuesta monumental, la alcaldía Gustavo A. Madero no solo pretende entrar al libro de los récords, sino consolidarse como uno de los nuevos polos culturales de la Ciudad de México, utilizando el arte urbano como una herramienta para resignificar espacios y construir comunidad.