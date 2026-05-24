Congreso CDMX perfila aprobar el 28 de mayo nuevo modelo de transparencia y protección de datos

Víctor Hugo Romo, diputado local de Morena, en conferencia de prensa el 24 de mayo de 2026.

El Congreso de la Ciudad de México prevé aprobar el próximo 28 de mayo el nuevo modelo de transparencia para la capital, entre las que destacan las tres iniciativas enviadas por la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, en materia de transparencia, protección de datos personales y combate a la corrupción, así lo informó el diputado morenista Víctor Hugo Romo de Vivar Guerra.

El también presidente de la Comisión de Transparencia, Protección de Datos Personales y Combate a la Corrupción en el Congreso capitalino apuntó que será el 26 de mayo cuando las comisiones unidas discutan el dictamen, y dos días después buscarán subirlo al Pleno para dejar armonizado “todo el sistema y todo el nuevo modelo” de transparencia de la capital.

En la fotografía, el Pleno del Congreso de la Ciudad de México. ı Foto: Especial.

Pretenden acceso a la información eficiente y menos costoso

El legislador indicó que el Congreso de la Ciudad de México presentó dos iniciativas complementarias que abarcan cerca de 35 ordenamientos jurídicos relacionados con la creación de órganos garantes y la armonización del nuevo subsistema de transparencia.

Romo de Vivar Guerra aseguró que el nuevo modelo busca hacer más eficiente y menos costoso el acceso a la información pública y la protección de datos personales.

“Los derechos del ciudadano quedan intactos y hasta mucho más ágiles y con menos costo”, afirmó.

El morenista sostuvo que las reformas también pretenden fortalecer las capacidades institucionales en materia de transparencia y combate a la corrupción mediante herramientas de tecnología, ciberseguridad y trazabilidad de información pública.

“El INFO [Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México] antes no tenía dientes”, dijo.

Morena espera unanimidad en aprobación de reformas

Asimismo, afirmó que las mesas de trabajo con las distintas fuerzas políticas registran un avance de “95 por ciento de consensos”, por lo que el Congreso capitalino aspira a que las reformas sean aprobadas por unanimidad.

“Estamos haciendo una sola iniciativa y casi llevamos un 95 por ciento de avance de consensos con las diferentes fuerzas políticas de la ciudad”, señaló.

Romo añadió que la reforma forma parte del nuevo modelo nacional de transparencia impulsado por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el cual, dijo, busca construir instituciones “eficaces, austeras y cercanas al pueblo”.

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cehr