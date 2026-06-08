Entrega jefa de Gobierno jardín flotante Tlallipan

A cuatro días del arranque del Mundial de Futbol 2026, la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, inauguró el Jardín Flotante Tlallipan, un corredor peatonal elevado sobre las estaciones Pino Suárez y Chabacano, de la Línea 2 del Metro. Lo catalogó como el parque polinizador más largo de la capital.

Clara Brugada (vestido naranja) y su gabinete, ayer, en la inauguración de la obra. ı Foto: Especial y Fernanda Rangel|La Razón

La mandataria capitalina presentó la obra como un proyecto innovador para los peatones, con áreas verdes, espacios de descanso, actividades culturales y deportivas, así como servicios de salud y cuidados comunitarios.

El Dato: La Jefa de Gobierno también inauguró la estación San Antonio, de la Línea 2 del Metro, que ordenó remodelar para el Mundial y la cual ya está ambientada para el evento.

“Esta obra representa una nueva idea de urbanismo social: una ciudad democrática no es donde los automóviles tienen más espacio, sino donde las personas tienen más ciudad.

TE RECOMENDAMOS: Alistan protesta en Estadio CDMX Presionan con marchas para regreso de perros

“Aquí, por primera vez elevamos un gran espacio público por encima del tráfico para dedicarlo exclusivamente a quienes caminan: a las y los peatones”, afirmó durante la inauguración.

Adultas mayores en el espacio de relajación dedicado a ellas. ı Foto: Especial y Fernanda Rangel|La Razón

El espacio cuenta con más de 15 mil metros cuadrados de infraestructura peatonal sobre la Calzada de Tlalpan, siete tramos temáticos inspirados en especies endémicas del Valle de México y de las que hay estatuas: el ajolote, el xoloitzcuintle, el colibrí, el teporingo, el cacomixtle, el mirlo y la rana de Tlaloc.

También hay 64 módulos de descanso, esculturas, fuentes, una pantalla monumental para proyecciones y accesos mediante escaleras y elevadores.

3 mil trabajadores participaron en la construcción

De acuerdo con el Gobierno capitalino, la intervención incluyó más de 100 mil plantas, así como seis mil 200 metros cuadrados de áreas verdes, lo que lo hace el jardín polinizador más largo de la ciudad.

La Ley para el Fomento Apícola y la Conservación de Polinizadores local establece un marco jurídico para la protección de los agentes polinizadores, como abejas, colibríes, mariposas, murciélagos, polillas y escarabajos. Asimismo, promueve la creación de jardines para estas especies.

En su Informe de labores de 2024, la Secretaría del Medio Ambiente refirió que con la creación del programa Jardines para la Vida, Mujeres Polinizadoras, en 2019, creó mil 33 espacios de este tipo.

El secretario de Obras y Servicios, Raúl Basulto Luviano, explicó ayer que, para cumplir con esta labor polinizadora, en el Jardín Flotante Tlallipan sembraron dos mil arbustos y más de 81 mil plantas, principalmente polinizadoras, como Tlacote, Llamarada y Mirto Peninsular.

176 árboles plantaron las autoridades en el jardín

“Este lugar es, asimismo, un gran parque con áreas verdes. Aquí se llenará de abejas, de colibríes, de mariposas”, mencionó Brugada Molina.

La mandataria local anunció que el espacio también funcionará como la primera “Utopía flotante”, donde se ofrecerán actividades culturales, deportivas y educativas, además de servicios de salud preventiva, atención emocional y apoyo a mujeres en situación de violencia; huertos urbanos, espacios de cuidados para niñas, niños, personas mayores y personas con discapacidad.

La estatua de un Mirlo Azteca, ave endémica de bosques de México. ı Foto: Especial y Fernanda Rangel|La Razón

Además del jardín elevado, el Gobierno capitalino destacó que la intervención incluyó la construcción de una ciclovía de 34 kilómetros, la rehabilitación de la Línea 2 del Metro, la instalación de casi siete mil luminarias, entre otras obras.

Durante su mensaje, Brugada Molina sostuvo que la obra contribuirá a mejorar la movilidad peatonal.

Entre quienes recorrieron el Jardín Flotante Tlallipan, predominó una opinión favorable sobre la obra. Laura, una adulta mayor originaria de Torreón, Coahuila, se dijo sorprendida por las dimensiones del proyecto.

“No hay forma de explicar algo tan bonito si no costó una millonada”, comentó la mujer a La Razón.

REVERDECEN LA CIUDAD ı Foto: Especial

Margarita, otra de las asistentes, afirmó que el espacio ya puede considerarse terminado y que los detalles pendientes podrán resolverse una vez que comience a ser utilizado de manera cotidiana.

Al cierre de su discurso, Brugada Molina reconoció las afectaciones que generaron los trabajos durante los meses de construcción y ofreció disculpas a vecinos y usuarios de la vialidad.