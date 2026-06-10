Acompañan protestas para partido inaugural

Ante el amago de diversas organizaciones y colectivos de llevar a cabo protestas durante la inauguración del Mundial de Futbol, el secretario de Gobierno, César Cravioto Romero, anunció que hay reuniones para garantizar su derecho a la manifestación lo más cerca de la Última Milla que rodea al Estadio Ciudad de México.

En conferencia, el funcionario capitalino destacó que ayer hubo un encuentro con un grupo para acompañarlo a la zona en la que podría llevar a cabo su manifestación. El objetivo de este acuerdo es que no haya afectación para quienes acudan al Coloso de Santa Úrsula.

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“Les explicamos a todos que el Gobierno de la Ciudad de México respeta el derecho a la libre manifestación y que sólo pedimos dos cosas: que estas manifestaciones se realicen de manera pacífica y que se tiene que respetar el derecho de las personas que quieren ingresar al estadio.

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“Lo estamos haciendo con todos los colectivos que han manifestado que quieren realizar algún tipo de visibilización en estos días previos al Mundial y el día de la inauguración del Mundial”, dijo.

Cravioto Romero reiteró que la administración local garantizará el derecho a la libre expresión al inicio de la justa deportiva, así como después de ésta.

2 semanas tiene la protesta de maestros en CDMX

A la protesta anunciada para el jueves por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), que mantiene un plantón en el Centro Histórico para exigir un alza salarial de 100 por ciento, otras organizaciones han dicho que también harán lo propio.

Sobre la protesta de la CNTE, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación federal, Félix Arturo Medina Padilla, dijo que han atendido todas las formas de expresión realizadas en la capital.

“Yo lo que voy a decir es que todos los esfuerzos del Gobierno de México y los trabajos que estamos realizando son para garantizar, por un lado, que sigan los trabajos con la gente como se ha hecho, y por otro lado que puedan retornar a sus comunidades”, expuso.

El funcionario federal refrendó su compromiso para lograr que, en la Ciudad de México, así como en el resto del país, no haya ninguna afectación para comerciantes, ciudadanos o manifestantes, esto en el marco de la Copa Mundial de la FIFA.

El Dato: El Gobierno de la Ciudad de México garantizó el acceso al Fan Fest del Zócalo capitalino pese a la presencia de los integrantes de la CNTE en calles aledañas.

Medina Padilla explicó que continúa el diálogo con los maestros con el objetivo para que éstos regresen a sus comunidades para garantizar el derecho a la educación de menores y jóvenes, así como para respetar el derecho de los comerciantes del Centro Histórico.

“No queremos afectaciones a las personas, no queremos que se lleve a cabo ninguna acción que las perjudique y para eso estamos haciendo estas acciones preventivas, basadas en la interacción directa, el trabajo en campo y en estar ahí directamente con las personas, platicando y estableciendo comunicación”, agregó.