IECM integra comisiones para atender solicitud de revocación de mandato en Xochimilco

El Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) aprobó la integración de las Comisiones Unidas de Participación Ciudadana y Capacitación, y de Organización Electoral y Geoestadística para dar seguimiento a la solicitud de revocación de mandato presentada contra la persona titular de la alcaldía Xochimilco.

Durante una sesión del Consejo General, el organismo electoral avaló la creación de este órgano colegiado especializado, que tendrá la tarea de coordinar y supervisar las actividades institucionales previstas en los lineamientos para la organización y desarrollo de los procesos de revocación de mandato de diputaciones, alcaldías y concejalías en la capital.

Entre sus primeras atribuciones estará la aprobación del Anteproyecto de Dictamen sobre el Cumplimiento del Porcentaje de Apoyo Ciudadano, documento en el que se determinará si el Comité Promotor reunió el respaldo equivalente al 10 por ciento de las personas inscritas en la Lista Nominal de la demarcación , requisito indispensable para que el mecanismo continúe.

Una mujer mete a las urnas del IECM sus votos en las consultas, en una fotografía ilustrativa. ı Foto: Especial

Proceso se encuentra en etapa de recopilación y verificación

El IECM precisó que actualmente el proceso se encuentra en la etapa de recopilación y verificación de apoyos ciudadanos, por lo que todavía no existe certeza de que el procedimiento de revocación de mandato sea activado formalmente.

En caso de que se confirme el cumplimiento del porcentaje requerido, las Comisiones Unidas serán responsables de conocer, analizar, coordinar y dar seguimiento a las distintas fases del mecanismo de democracia directa, además de aprobar o proponer al Consejo General acuerdos, convocatorias, dictámenes, lineamientos y demás instrumentos necesarios para su desarrollo.

El órgano estará integrado por las consejeras electorales Erika Estrada Ruiz, Cecilia Aída Hernández Cruz, María de los Ángeles Gil Sánchez y Maira Melisa Guerra Pulido, quienes forman parte de las comisiones permanentes involucradas.

La presidencia de las Comisiones Unidas será definida por sus integrantes durante la sesión de instalación, la cual deberá celebrarse dentro de los cinco días hábiles posteriores a la aprobación de su creación.

El instituto señaló que estas comisiones concluirán sus funciones una vez que se atiendan todos los asuntos relacionados con la solicitud y se presente el informe final de actividades ante el Consejo General.

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cehr