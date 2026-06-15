Van por la muerte digna para cualquier persona

Integrantes de Libertad para morir, en conferencia en Paseo de la Reforma, ayer.

La doctora Asunción Álvarez del Río, principal promotora de la Ley de Asistencia Médica para Morir en la Ciudad de México, afirmó que esta iniciativa contempla las solicitudes de ciudadanos de otros estados que, por motivos médicos, acudan a la capital para acceder a una muerte sin dolor.

La especialista en Bioética por la UNAM dijo a La Razón que la iniciativa de ley impulsada a nivel local, no tendrá candados ni restricciones siempre y cuando, quien solicite el apoyo, sea mexicano y cumpla con requisitos mínimos.

El Dato: La población de la ciudad tiene derecho a acceder a la voluntad anticipada desde los 18 años, en pleno uso de sus facultades mentales, en las notarías públicas.

“Pues para solicitar este apoyo, esta asistencia médica, ahorita todos estarían incluidos. No estamos restringiendo a nadie y, por supuesto, tampoco estamos exigiendo absolutamente nada.

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“El único requisito indispensable es que, quien solicite este apoyo, sea un adulto capaz de tomar la decisión por cuenta propia”, ahondó Álvarez del Río.

2 mil 14 personas solicitaron en 2025 la voluntad anticipada

De igual forma, la también Maestra en psicología expuso que, si la propuesta se aprueba en el Congreso local y la cifra de solicitudes iniciales es elevada, se realizarían adecuaciones técnicas aún por especificar con el objetivo de garantizar este apoyo.

La Asociación Civil Libertad para Morir, presidida por Asunción Álvarez, ya inició un proceso de recolección de firmas para que legisladores locales discutan esta propuesta de manera preferente durante el siguiente periodo ordinario de sesiones (septiembre próximo).

Por ello, el umbral de firmas recabadas debe ser de 0.25 por ciento del padrón electoral de la Ciudad de México, es decir, se deben reunir mínimamente 19 mil 850 rúbricas para que la propuesta se discuta con cierta prioridad en el Congreso capitalino.

“La cantidad de personas a las cuales pensamos apoyar con este tipo de asistencia médica es muy variable, pero podría ser quizá un uno por ciento en la ciudad (poco más de 92 mil personas) y con esto, ya estaríamos aliviando a cada vez más personas”, manifestó Asunción Álvarez en enetrevista.

De acuerdo con la última Encuesta Nacional de Opinión sobre el Derecho a Morir con Dignidad, realizada en 2022 por Investigación en Salud y Demografía, S.C., siete de cada 10 personas en áreas como la Ciudad de México creen que personal médico debe proporcionar sustancias letales a pacientes en fase terminal.

De igual modo, 71.5 por ciento de los encuestados en zonas urbanas afirmaron que un paciente debe tener el derecho de adelantar su propia muerte, sobre todo al afrontar alguna enfermedad muy grave.

Bajo estas ponderaciones, la Ciudad de México busca convertirse en la primera entidad que reconozca legalmente el derecho a optar por una muerte médica asistida ya que, de momento, solamente se cuenta con la figura legal de la voluntad anticipada.

Ésta última, únicamente permite dejar de recibir tratamiento médico en casos en los cuales un médico haya determinado que algún paciente enfrenta una situación de salud que condiciona gravemente su vida.

Durante los últimos años, esta opción ha cobrado cada vez más apoyo en la capital, ya que las voluntades anticipadas incrementaron hasta en 53.86 por ciento entre 2020 y 2025, esto al pasar de mil 309 a dos mil 14, según cifras de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México.

“Lo que pasa es que todavía este tema de pensar en la muerte no se ha normalizado, todavía falta educación, falta entrarle al tema.

“Todos vamos a morir y todos merecemos tener el mejor final de vida. Esta iniciativa sirve para añadir mecanismos que garanticen eso, que vivamos con la tranquilidad de que al final todo va a estar bien”, asestó Álvarez del Río.