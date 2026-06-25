Sin temor a la ley, el alcohol circula en las celebraciones

Comerciantes venden latas de cerveza en el Ángel de la Independencia.

A minutos del inicio de la Ley Seca en el Zócalo, las tiendas de conveniencia lucieron con filas de personas, quienes compraban cervezas y botellas de alcohol. En algunas, jóvenes bebieron afuera de los negocios e incluso frente a la policía capitalina.

Antes de las 15:00 horas, cuando empezaba la restricción de la venta de alcohol para llevar, decenas de aficionados hicieron filas en tiendas como OXXO, Extra y Seven Eleven, así como en tiendas similares que no son de alguna cadena, para comprar sus bebidas.

El Dato: La Secretaría de Gobierno informó que sumó más de 900 establecimientos mercantiles apercibidos para garantizar la prohibición de alcohol para llevar.

“¡Ahí venden las chelas!”, dijo un joven quien junto con dos chicas bebía cerveza en la esquina de la calle Palma con 16 de Septiembre. Enfrente estaba un módulo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Rumbo a la tienda, varias personas guardaban o bebían sus cervezas.

TE RECOMENDAMOS: Colocan depósitos en Reforma Pide experto reforzar acciones antibasura

En un recorrido por la zona, La Razón observó que en el 7 Eleven de 16 de Septiembre, antes de Motolinía, la gente se formó para adquirir sus bebidas. Afuera, un grupo de jóvenes bebió sus cervezas.

La medida impuesta por la administración local para suspender la venta de alcohol para llevar aplicó en el perímetro A del primer cuadro de la ciudad y las colonias Centro, Tabacalera, Juárez, San Rafael y Cuauhtémoc.

Jóvenes y adultos disfrutaron del alcohol en el Centro Histórico. ı Foto: Luis Olivera y Fernanda Rangel|La Razón

El martes, el Gobierno capitalino llamó a los aficionados a evitar el consumo excesivo o problemático de alcohol u otras sustancias, con el objetivo de salvaguardar a las personas. Al respecto, las opiniones fueron divididas entre las personas, algunas que incluso tomaban “chela”.

“Lo de la Ley Seca, muy mal, porque la gente se quiere divertir, quiere cotorrear, o sea, no quiere decir que porque dejen de vender alcohol la gente de se va a comportar o porque sí vendan alcohol, no se sabe comportar. La restricción para todos se me hace injusta”, dijo Afro, originaria de Aguascalientes.

Diana, quien asistió al Fan Fest con su amigo Alan, comentó que estaba bien la restricción del Gobierno capitalino, pues hay personas quienes no respetan y hacen desmanes.

La joven coincidió con el mensaje de la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, sobre disfrutar del ambiente mundialista con responsabilidad y sin molestar a terceros ni dañar el mobiliario público, como ya sucedió el pasado jueves.

“Yo creo que la Ley Seca fue algo bueno, creo que fue hecho para esas personas que no pueden respetar el imobiliario. Si algún día tienen la oportunidad de vivir el Mundial háganlo, está increíble, pero sean conscientes de que todo merece respeto y límites. Está bien divertirse, pero con respeto y límites”, mencionó mientras bebía su “Vicky”.

Ayer, el secretario de Gobierno local, César Cravioto Romero, destacó en sus redes sociales el operativo para evitar el ingreso de bebidas alcohólicas al Fan Fest del Zócalo. En su reporte de las 17:00 horas, la autoridad refirió la destrucción de 400 latas de cerveza y cinco botellas.

“¡De a tres por 100, de a tres por 100! ¡Chelas, chelas!”, gritaban algunos comerciantes a unos metros de los accesos al Fan Fest del Zócalo capitalino.

Pese al operativo en Reforma, la venta de alcohol se hizo presente, pues personas instalaron sus puestos y ofrecieron micheladas, latas de “chela” y hasta shots de tequila en 10 pesos.

Los vendedores no disimularon la oferta de alcohol pese a la restricción.

Personal de limpieza capitalino cuestionó el comportamiento de los aficionados, pues aseguró que las botellas de vidrio abandonadas podrían ser utilizadas para agredir a personas durante la noche en riñas entre fanáticos o personas en situación de calle.

PA’L KILO. La cantidad de cerveza y botellas consumidas alrededor del Fan Fest del Zócalo fue aprovechado por personas recolectoras de materiales reciclables , quienes recorrían la zona reuniendo latas de aluminio de alcohol y envases de PET para venderlos por kilo.

Estimaron para La Razón que en total y con lo recabado hasta el final del partido México contra Chequia iban a reunir suficiente material para venderlo por 800 pesos, teniendo en cuenta que el kilo de PET se los pagan a seis pesos el kilo y el de latas de aluminio a 26 pesos.